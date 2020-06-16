Brownie tadında ıslak kurabiye tarifi

Klasik kurabiye tariflerinden oldukça farklı bir şekilde hazırlanan ıslak kurabiye tarifi, ismini içine girdiği şerbetten alıyor. Kakaolu ıslak kurabiye nefis yemek tarifleri listenize hızlı bir şekilde giriş yapacak. Brownie tadında ıslak kurabiye nasıl yapılır diyenler için hemen detayları paylaşıyoruz.

ISLAK KURABİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

125 gram tereyağı

3 su bardağı un

Bir adet yumurta

Bir çay bardağı toz şeker

Bir çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı tepeleme kakao

Bir paket kabartma tozu

Bir paket vanilya

Şerbeti için:

Bir su bardağı su

Bir su bardağı şeker

ISLAK KURABİYE TARİFİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak ıslak kurabiye tarifi için şerbeti hazırlayın.

Suyu ve şekeri tencereye alın ve kaynatın. Şurubu kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

Yumurtayı derin bir kabın içine kırın ve mikserle çırpın.

İçine oda sıcaklığındaki tereyağını ve şekeri ekleyip mikserle çırpma işlemine devam edin.

Şeker eriyene kadar malzemeleri karıştırın.

Şeker eridikten sonra içine kalan malzemeleri ilave edin.

Malzemeleri orta kıvamlı bir hamur elde edecek şekilde yoğurun.

Hamur hazır hale geldikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve iki elinizin arasında yuvarlayın.

Tüm hamura aynı işlemi uygulayın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Üzerine hamurları yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Kurabiyeleri fırından aldıktan sonra soğuk şerbetin içine atın.

3 saniye bekledikten sonra servis tabağına alın.

Afiyet olsun.

ISLAK KURABİYE TARİFİ PÜF NOKTALARI

Kurabiyelerin üzeri çatlayana kadar fırından almayın.

Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra hızlı bir şekilde soğuk şerbetin içine alın.

Şerbetin de soğuk olmasına dikkat edin.

ISLAK KURABİYE ÇEŞİTLERİ

Islak kurabiye tariflerinin birden farklı çeşitleri bulunur. Kakaolu ıslak kurabiye tarifi, haşhaşlı ıslak kurabiye tarifi ve elmalı ıslak kurabiye tarifi en çok tercih edilenler arasında yerini alır.

ISLAK KURABİYE KAÇ KALORİ

Bir porsiyon ıslak kurabiye yaklaşık olarak 600 kaloridir.



