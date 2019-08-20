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Bruce Lee’nin yakın arkadaşı Tarantino’yu eleştirdi

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SİNEMA TV  | 20.08.2019 12:20 | Son Güncelleme

Bruce Lee’nin yakın arkadaşı NBA yıldızı Kareem Abdul-Jabbar, Tarantino’nun Lee tasvirini eleştirdi. Jabbar: "Gerçekle alakası yok"

Bruce Lee’nin yakın arkadaşı Tarantino’yu eleştirdi

Bruce Lee’nin kızı Shannon Lee'nin ardından Tarantino'nun filmine verdiği tepkinin ardından bir eleştiri de eski NBA yıldızı ve Bruce Lee'nin yakın arkadaşı Kareem Abdul-Jabbar'dan'dan geldi. Filmi özensiz ve ırkçı olmakla suçlayan Jabbar, "Gerçekle alakası yok" dedi.

Eski NBA yıldızı Kareem Abdul-Jabbar'dan, Bir Zamanlar Hollywood'da filmindeki Bruce Lee tasviri hakkında konuştu. Lee’nin birlikte çalıştığı eski arkadaşı Jabbar, Tarantino'nun Lee sahneleri için "Özensiz ve az çok ırkçı” dedi.

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Jabbar, sahneleri "Moral bozucu ve gerçekle pek bağı yok" diye niteledi. Lee’yle birlikte 1973 yapımı Ölüm Oyunu'nda (Game of Death) yer alan Jabbar, The Hollywood Reporter’da yazdığı köşesinde “Tarantino’nun Bruce’u bu şekilde tek taraflı resmetmesi beni rahatsız etti" sözlerini dile getirdi. Jabbar sözlerine şöyle devam etti: "Kibirli, kendini beğenmiş Çinli adamı mağlup eden dublör, orta yaşlı Cliff’in (Pitt) John Wayne tarzı maçoluğu Bruce’un parçalamaya çalıştığı basmakalıp düşünceleri hatırlatıyor”

Ünlü yönetmen Tarantino ise Moskova’daki basın toplantısında Lee tasvirini savunarak, “Bruce Lee, bir çeşit kibirli bir adamdı. Konuşma biçimine çok fazla bir şey yapmadım” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Kareem Abdul-Jabbar Bruce Lee Bir Zamanlar... Hollywood'da Quentin Tarantino Tarantino

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