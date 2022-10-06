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Bruce Willis başroldeydi! 80'lerin efsane dizisi Mavi Ay ekranlara geri dönüyor

06.10.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cybill Shepherd ve Bruce Willis'in başrollerinde oynadığı efsane dizi Mavi Ay ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. 1980'li yıllara damga vuran Mavi Ay (Moonlighting) yıllar sonra yeniden bir dijital platformda yayınlanacak. 80'lerde TRT'de cuma geceleri ekrana gelen Mavi Ay, tek kanallı dönemde milyonlarca kişiyi ekran başına kilitliyordu. Dizi, müziklerinin telif hakları nedeniyle yıllardır bir platformda yer alamadı.

Bruce Willis başroldeydi! 80'lerin efsane dizisi Mavi Ay ekranlara geri dönüyor

Cybill Shepherd ve Bruce Willis'in başrollerini paylaştığı 80'lerin fenomen komedi polisiye dizisi Mavi Ay (Moonlighting) yıllar sonra yeniden ekrana dönüyor. Yayınlandığı tek kanallı dönemde, dizi saatinde sokaklarda çıt çıkmayan fenomen dizinin bir dijital platformda yeniden yayınlanacağı haberini, yaratıcısı Glenn Gordon Caron Twitter üzerinden verdi.

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Caron, açıklamasında, "Başrollerini Bruce Willis ve Cybill Shepherd'ın paylaştığı Moonlighting'in 5 sezonunun tamamını yayına hazırlama işi başladı artık. Bu iddialı bir proje. Çok parçalı. Ve oldukça uzun sürebilir. Ama ilk sizin bilmenizi istedim" dedi. Caron, dizinin hangi platformda ve ne zaman yayınlanacağının henüz belli olmadığını belirtti.

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İKİ SEÇENEK ÜZERİNDE DURULUYOR

Beklenti, Mavi Ay'ın Disney+ ya da Hulu'da yayına çıkabileceği yönünde. Dizinin şimdiye kadar herhangi bir platformda yayınlanmama sebebinin arkasında ise müzik telifleri geliyordu.

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Bu yılın başlarında Caron; Disney yöneticilerinin dizinin yayınlanmasıyla ilgili en büyük problemin; dizinin çok fazla müzik içerdiği, zamanında bu lisansların alınmadığı ve şimdilerde de bu maliyetin çok yüksek olacağını bildirdiklerini belirtmişti.

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ESKİ MODEL VE DEDEKTİFİN MACERALI HİKAYESİ

Eski model Maddie Hayes ile esprili dedektif David Addison'un maceralarını anlatan Mavi Ay, Mart 1985 ile Mayıs1989 arasında ABC televizyonunda toplam 66 bölüm olarak yayınlanmıştı. Türkiye'de de cuma geceleri TRT 1'de yayınlanıyordu.

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