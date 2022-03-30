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Bruce Willis'ten kötü haber! Afazi teşhisi konulan Bruce Willis , oyunculuğu bıraktı

30.03.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Bruce Willis'ten kötü haber geldi. Mavi Ay, Zor Ölüm ve Ucuz Roman gibi dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan aktör Bruce Willis oyunculuğu bıraktı. 67 yaşındaki ünlü oyuncuya, beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) hastalığı teşhisi konuldu.

Bruce Willis'ten kötü haber! Afazi teşhisi konulan Bruce Willis , oyunculuğu bıraktı

Açıklama Emmy ve Altın küre ödüllü Bruce Willis'in sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve 'afazi' teşhisi konulduğu belirtildi. Ünlü yıldızın ailesi tarafından yapılan ortak açıklamada, Willis'in oyunculuk kariyerini bırakacağı bilgisi de yer aldı.

AİLESİ AÇIKLADI

Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel, ve Evelyn imzalı açıklama "Bruce'un harika hayranlarına" hitabıyla başladı. Aile tarafından yapılan bu ortak açıklamada, 'Zor Ölüm'ün yıldızı, efsane aktör Bruce Willis'in son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve 'afazi' teşhisi koyulduğu ve bu hastalığında da bilişsel kabiliyetleri etkilediği belirtildi. Aile, bu gelişmenin sonucu olarak Bruce Willis'in onun için çok şey demek olan oyunculuk kariyerini bırakacağını duyurdu.

diehard

Willis Ailesi'nin açıklaması şu şekilde son buldu:

"Bu, ailemiz için gerçekten zorlu bir zaman ve aralıksız sevgi, merhamet ve desteğiniz karşısında minnettarız. Güçlü bir aile birliğiyle bu süreçten geçiyoruz ve hayranlarının da bunu bilmesini istedik, çünkü onun sizler için ve sizlerin onun için ne demek olduğunu biliyoruz. Bruce'un her zaman söylediği gibi "Gününü gün et" ve birlikte bunu yapmayı planlıyoruz. Sevgiler."

bruce willis

UNUTULMAZ YAPIMLARDA ROL ALMIŞTI

1970’lerin sonunda Broadway’da sahne alarak oyunculuğa başlayan Willis, 1989 yapımı 'Moonlighting' (Mavi Ay) dizisinde canlandırdığı Daivd Addison karakteriyle dünya çapında tanındı.

mavi ay
Bruce Willis, yarım asırlık kariyeri boyunca birçok televizyon dizisinin yanı sıra Moonlight, Pulp Fiction, Die Hard (Zor Ölüm) gibi ses getiren aksiyon filmlerinde rol almıştı.

BRUCE WILLIS'İN OYNADIĞI FİLMLER

1980 The First Deadly Sin Lokantaya giren adam
1980 A Guru Comes Extra
1982 The Verdict
1987 The Return of Bruno Bruno Radolini
1987 Blind Date Walter Davis
1988 Sunset Tom Mix
1988 Die Hard John McClane

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1989 In Country Emmett Smith
1989 Look Who's Talking Mikey (seslendirme)
1989 That's Adequate Himself
1990 Die Hard 2 John McClane
1990 Look Who's Talking Too Mikey (seslendirme)
1990 The Bonfire of the Vanities Peter Fallow
1991 Mortal Thoughts James Urbanski
1991 Hudson Hawk Eddie 'Hudson Hawk' Hawkins

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BRUCE WILLIS'İN OYNADIĞI TV DİZİLERİ

1984 Miami Vice Tony Amato Bölüm "No Exit"
1985 The Twilight Zone Peter Jay Novins Bölüm "Shatterday"
1985-1989 Mavi Ay David Addison Jr. 67 bölüm
1996-1997 Bruno the Kid Bruno the Kid seslendirme
1997 Mad About You Amnesia patient Bölüm "The Birth Part 2"
1999 Ally McBeal Dr. Nickle Bölüm "Love Unlimited"
2000 Friends Paul Stevens üç bölüm
2002 True West Lee Televizyon filmi
2005 That '70s Show Vic Bölüm "Misfire"

AFAZİ HASTALIĞI NEDİR?

Afazi, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluktur. Dolayısıyla böyle bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin varlığını net olarak ortaya koyacaktır.

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