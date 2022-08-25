Bruce Willis'in yeni filmi vizyona giriyor! Bruce Willis'in son filminin adı nedir?

Bruce Willis ve Ashley Greene'nin başrollerini paylaştığı "Son Çıkmaz", peşine düşen adamlardan kurtulmaya ve kızını korumaya çalışan eski bir polis şefinin hikayesini beyaz perdeye aktarıyor. Filmi merakla bekleyen pek çok kişi film hakkındaki detayları araştırmaya başladı.

BRUCE WİLLİS'İN SON FİLMİ WRONG PLACE

Brue Willis - Son Çıkmaz (Wrong Place) bu hafta sinemaverlerle buluşacak. Film, peşine düşen adamlardan kurtulmaya ve kızını korumaya çalışan eski bir polis şefinin hikayesini anlatıyor.

Bill Lawrence'ın senaryosunu yazdığı filmde, Michael Sirow, Stacey Danger ve Massi Furlan gibi isimler de rol aldı. Gerilim ve aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Mike Burns üstlendi.



