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Bruce Willis'in yeni filmi vizyona giriyor! Bruce Willis'in son filminin adı nedir?

25.08.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bruce Willis'in yeni filmi "Son Çıkmaz (Wrong Place) bu hafta vizyona girecek. Son zamanlarda sağlık sorunları yaşayan Bruce Wills'e beyin damar hastalıklarının önemli belirtilerinden biri olan Afazi teşhisi konulmuştu. Oyuncunun hastalığı nedeniyle oyunculuk kariyerini bırakacağını duyurmuştu. Bu gelişmeden sonra Willis, yeni filminin müjdesini verdi.

Bruce Willis'in yeni filmi vizyona giriyor! Bruce Willis'in son filminin adı nedir?

Bruce Willis ve Ashley Greene'nin başrollerini paylaştığı "Son Çıkmaz", peşine düşen adamlardan kurtulmaya ve kızını korumaya çalışan eski bir polis şefinin hikayesini beyaz perdeye aktarıyor. Filmi merakla bekleyen pek çok kişi film hakkındaki detayları araştırmaya başladı.

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BRUCE WİLLİS'İN SON FİLMİ WRONG PLACE

Brue Willis - Son Çıkmaz (Wrong Place) bu hafta sinemaverlerle buluşacak. Film, peşine düşen adamlardan kurtulmaya ve kızını korumaya çalışan eski bir polis şefinin hikayesini anlatıyor.

Bill Lawrence'ın senaryosunu yazdığı filmde, Michael Sirow, Stacey Danger ve Massi Furlan gibi isimler de rol aldı. Gerilim ve aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Mike Burns üstlendi.


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Bruce Willis sinema
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