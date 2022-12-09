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Bruce Willis'ten üzen haber! Sağlığı giderek bozulunca...

09.12.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Afazi' hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakma kararı alan Bruce Willis'in sağlık durumu hakkında yeni bilgi geldi. Ünlü oyuncu eski eşi Demi Moore ve kızları ile yeniden bir araya geldi. Willis'in sağlığının giderek bozulduğu ve ailesiyle daha çok zaman geçirmek istediği ileri sürüldü.

Bruce Willis'ten üzen haber! Sağlığı giderek bozulunca...

Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis 2000 yılında yollarını ayırdığı eşi Demi Moore ile bir araya geldi. Oyuncu, kızı Tallulah'ın sosyal medya paylaşımıyla yeniden adından söz ettirdi.

Bu evlilikten 3 kızı olan Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen "afazi" (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu.

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"DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR"

Ünlü aktör, uzun bir süredir gözlerden uzaktı. RadarOnline'ın haberine göre; aileye yakın bir kaynak, oyuncunun sağlığının son zamanlarda daha kötüye gittiğini ifade etti. Willis ve ailesinin bu nedenle fırsat buldukça bir araya geldiği öne sürüldü.

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