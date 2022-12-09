Bruce Willis'ten üzen haber! Sağlığı giderek bozulunca...

Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis 2000 yılında yollarını ayırdığı eşi Demi Moore ile bir araya geldi. Oyuncu, kızı Tallulah'ın sosyal medya paylaşımıyla yeniden adından söz ettirdi.

Bu evlilikten 3 kızı olan Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen "afazi" (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu.

"DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR"

Ünlü aktör, uzun bir süredir gözlerden uzaktı. RadarOnline'ın haberine göre; aileye yakın bir kaynak, oyuncunun sağlığının son zamanlarda daha kötüye gittiğini ifade etti. Willis ve ailesinin bu nedenle fırsat buldukça bir araya geldiği öne sürüldü.



