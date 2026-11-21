Oyunculuktan bir süredir uzak olan Burcu Kara, çocukların ara tatilinde hastalıklarla mücadele ettiğini açıkladı.

Kara, küçük oğlunun çocuklarda çok yaygın olan el ayak hastalığına yakalandığını söyledi.

Oğlunun yüzünde ve ellerinde döküntüler oluştuğunu dile getiren Kara, "Üç gündür el ayak hastalığıyla uğraşıyoruz. Bu sefer çok ağır ve eziyetli geçti. Dün gece ilk kez uyuduk" dedi.

TÜM AİLELERİ UYARDI

Daha önce de oğlunun benzer bir hastalığa yakalandığını, ancak o dönem daha çabuk iyileştiğini belirten Burcu Kara, tüm ebeveynleri uyardı.

EL AYAK HASTALIĞI NEDİR?

El ayak hastalığı; genellikle 10 yaş altı çocuklarda görülen, ağız içinde ağrılı yaralar ile el ve ayaklarda döküntülere yol açan bulaşıcı bir viral enfeksiyondur. Çoğu vaka 7–10 gün içinde kendiliğinden iyileşir.

Hasta kişinin tükürük, burun akıntısı ve solunum damlacıkları, döküntü sıvısı, dışkı teması ve virüs bulaşmış yüzeyler veya havuz suları ile bulaşır.