Yeraltı dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa makyajsız haliyle dikkatleri üzerine çekti.

Kamera karşısında genellikle profesyonel makyaj ve stil çalışmalarıyla gördüğümüz Aydoğan’ın makyajsız hali takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Sümeyye Aydoğan'ın makyaj öncesi ve sonrası olarak yayınladığı videoya sosyal medyada; 'her hali güzel', 'güzel kız', 'bu kızın başka bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.