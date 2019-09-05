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Bruno Peres'ten Beşiktaş itirafı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.09.2019 16:57 | Son Güncelleme

Roma'nın Brezilyalı futbolcusu Bruno Peres, Beşiktaş'la görüştüğünü itiraf etti. Brezilya basınına konuşan Peres, "Beşiktaş ve Genoa kulüpleriyle görüşmeler yaptık ancak anlaşma olmadı" dedi.

Bruno Peres'ten Beşiktaş itirafı

Roma'nın Sao Paulo'ya kiraladığı sağ bek Bruno Peres'in Beşiktaş'la yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamadığı ortaya çıktı.

Tecrübeli oyuncu Brezilya basınına yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ve Genoa kulüpleriyle görüşmeler yaptık ancak anlaşma olmadı. Transfer dönemi kapandığı için Sao Paulo'da oynamayı tercih ettim" dedi.

Beşiktaş, sağ bek pozisyonu için Douglas'ı kadrosuna katmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bruno Peres Beşiktaş roma sao paulo

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