Bruno Peres'ten Beşiktaş itirafı

Roma'nın Sao Paulo'ya kiraladığı sağ bek Bruno Peres'in Beşiktaş'la yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamadığı ortaya çıktı.

Tecrübeli oyuncu Brezilya basınına yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ve Genoa kulüpleriyle görüşmeler yaptık ancak anlaşma olmadı. Transfer dönemi kapandığı için Sao Paulo'da oynamayı tercih ettim" dedi.

Beşiktaş, sağ bek pozisyonu için Douglas'ı kadrosuna katmıştı.

