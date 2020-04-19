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Btc Turk Yeni Malatyasporlu Teenage Hadebe hız kesmiyor

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 19.04.2020 11:01 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Zimbabveli defans oyuncusu Teenage Hadebe yaptığı açıklamada, "Lig oynanır mı ertelenir mi bunu kimse bilmiyor. Biz bireysel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben de tesiste takımla çalışıyor gibi sıkı çalışıyorum" dedi.

Btc Turk Yeni Malatyasporlu Teenage Hadebe hız kesmiyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 24 yaşındaki futbolcusu Teenage Hadebe, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada sürecin sonunun iyi olacağına inandığını belirtti.

Koronavirüs salgınının bütün planları altüst ettiğini belirten Hadebe, "Herkesin planları, beklentileri vardı. Ama şimdi evimizde oturuyoruz. Bir anda hesapsız gelişmelerle karşılaşabiliyorsunuz. Ailemin ve sevdiklerimin sağlığının yerinde olması en büyük moral kaynağım. Olaya bu tarafından da bakmak lazım. Ben her zorluk gibi görünen gelişmenin arkasında güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. O yüzden herkes içini ferah tutsun ve güzel şeyler olacağına dair inancını güçlendirsin. Tabi futbol konuşulacak bir süreç değil açıkçası. Lig oynanır mı ertelenir mi bunu kimse bilmiyor. Biz bireysel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben de tesiste takımla çalışıyor gibi sıkı çalışıyorum. Bakalım zaman neyi gösterecek hep birlikte göreceğiz" dedi.

"BUNU DÜZELTMEK BİZİM ELİMİZDE"

Bireysel antrenmanlarının da devam ettiğini kaydeden Hadebe, "Şu an hepimiz çalışıyoruz. Lig tekrar başlarsa nasıl olur onu bilemiyoruz. Tesiste benim gibi çalışan bir kaç futbolcu daha var. Açıkçası ligin ikinci yarısında kötü neticeler aldık. Taraftarımız şuna inansın bu duruma biz de en az onlar kadar üzülüyoruz. Bunu düzeltmek bizim elimizde" diye konuştu.

(İHA)

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