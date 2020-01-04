BtcTurk Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma ile sözleşme uzattı

Sarı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Thievy Bifouma'nın sözleşmesi 1+1 yıllık anlaşmayla 2021 yılına kadar uzatılmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun."
27 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 19 maçta 6 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
(DHA)
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