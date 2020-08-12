BtcTurk Yeni Malatyaspor Christian Cueva'yı açıkladı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor Peru milli takımının orta saha oyuncusu Christian Cueva'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-siyahlı kulüp transferi 'WhatsApp grubuna Yeni eklenen kişi' kurgusuyla paylaşırken, taraftar transferin açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Peru milli takımı orta saha oyuncusu Christian Cueva ile prensip anlaşmasına varmıştır. Ailemize hoşgeldin" ifadelerine yer verildi.
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