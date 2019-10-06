Guilherme hazırlıyor, Jahovic atıyor

Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılıların Konyaspor’dan renklerine bağladığı Makedon forvet Adis Jahovic, attığı 7 golle gol krallığı yarışında birinci sıraya oturdu. UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de forma giydiği 11 maçta da 90 dakika sahada kalan Jahovic, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile oynanan iki maçta birer gol atan Jahovic, 3. eleme turunda Malatya’da Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapılan karşılaşmada da bir kez ağları havalandırdı.

Süper Lig’de ise sezonun ilk maçında Medipol Başakşehir karşısında takımını 2-0 öne geçiren golü atan Jahovic, Alanyaspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında da fileleri birer kez havalandırmayı başarmıştı. Makedon oyuncu ligde son oynanan 7. hafta karşılanmasında ise tam 4 gol kaydederek önemli bir performansa imza attı. Jahovic, böylece lig maçlarındaki gol sayısını 7’e yükseltti. Attığı goller ve performansıyla göz dolduran Makedon forvet, Süper Lig gol krallığı yarışında 7 golle zirveye yerleşti.