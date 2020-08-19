BtcTurk Yeni Malatyaspor’da kampın yıldızı Lukoki

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Kongolu sağ kanat oyuncusu Jody Lukoki hem çalışmalardaki azmi, hem de arkadaşlarıyla olan uyumuyla şimdiden takımın en gözde futbolcularından olmayı başardı. Sarı-siyahlı takımın yeni sezon öncesi ilk transferi olma özelliğini taşıyan Lukoki, antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle kendisine inananları mahcup etmeyeceğinin mesajını veriyor.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, iki ayağını kullanmasının yanında savunma arkalarına yaptığı hızlı koşularla da dikkat çekiyor. Son olarak Bulgaristan’ın Ludogorets takımında forma giyen Lukoki, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada Türkiye’de kendini kanıtlayacağına inandığını söyledi.

Takımda çok güzel bir ortam bulduğunu kaydeden Lukoki, “Malatya’ya geleli uzun bir zaman olmamasına rağmen kısa sürede hem şehre, hem de arkadaşlarıma alıştım. Hedeflerim olduğu için burayı tercih ettim. Kendimi Türkiye’de kanıtlayacağıma inanıyorum. Antrenmanlarda çok çalışıyorum. Arkadaşlarıma da alıştım. Ligin başlamasını iple çekiyorum. Umarım güzel bir sezon bizleri bekliyordur” diye konuştu.

(İHA)



