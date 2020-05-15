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BtcTurk Yeni Malatyaspor geçmişi arar oldu

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 15.05.2020 09:59 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor bu sezon sergilediği performansla Süper Lig kariyerinin en başarısız yılını yaşıyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı son 11 maçta galip gelemedi ve kötü bir grafik çizdi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor geçmişi arar oldu

BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Oynadığı son 17 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak Süper Lig kariyerinin en kötü istatistiğine imza atan Malatya temsilcisinde, Teknik Direktör Hikmet Karaman döneminde, ligin ilk yarısında görev yapan Sergen Yalçın ile elde edilen 24 puanın üzerine sadece 1 puan eklenebildi. Puan tablosunda 25 puanla 15. sırada bulunan sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, 11 haftada rakip ağlara 6 gol bırakırken, kalesinde ise 17 gol gördü. Yeni Malatyaspor ligdeki son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı elde etmişti. Malatya ekibi, bu maçın ardından oynadığı 11 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Ligin yeniden başlamasıyla final niteliğinde 8 maça çıkacak BtcTurk Yeni Malatyaspor, bu maçlardan en az 12 puan çıkarmayı hedefliyor. Yeni Malatyaspor'un önünde sırasıyla; Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe (D), Gençlerbirliği, Sivasspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D) ve Gaziantep FK ile karşılaşacak.

(İHA)

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