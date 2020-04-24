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BtcTurk Yeni Malatyasporlu Bifouma'dan ilginç maske

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 24.04.2020 12:07 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Thievy Bifouma, koronavirüs salgınından korunmak için taktığı ilginç maskeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bireysel antrenmanlarına Ankara'da devam eden Bifouma, salgından nasıl korunduğunu sevenleriyle paylaştı.

BtcTurk Yeni Malatyasporlu Bifouma'dan ilginç maske

Görmeye alışkın olmadığımız bir maske ile durum paylaşan yıldız oyuncu, diğer futbolcular gibi hazırlıklarını bireysel olarak evinde sürdürüyor. Günlük programlarını eksiksiz yaparak kendini hazır tutmaya çalışan Bifouma'nın seyahat yasağının kalkmasını ardından Malatya'ya geleceği belirtildi.

Bireysel antrenmanlarını evinde sürdüren bir başka isim de orta saha oyuncusu Robin Yalçın. Salgının başında kulübünden izin alarak Almanya'ya giden Robin Yalçın fiziki olarak hazır kalabilmek için yoğun tempo harcıyor. Gurbetçi futbolcu çalışmasından bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşarak 'hazırım' mesajı verdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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