Kış mevsimi, mevsiminde yetişen ürünlerle farklı lezzetleri bir araya getirmek için ideal bir dönem. Tatlı armut, keskin aromalı rokfor peyniri, isli balkabağı, trüf yağı ve bitter çikolata gibi malzemelerle hazırlanan tarifler, kış sofralarına hem şıklık hem de farklılık kazandırıyor.

1. ARMUTLU VE ROKFOR PEYNİRLİ TART TARİFİ

Tatlı armutun aromasıyla rokfor peynirinin keskin lezzetini buluşturan bu tart, özellikle davet sofralarında başlangıç olarak servis edilebilecek özel bir tarif.

Hazırlık süresi: 35 dakika

Malzemeler:

1 yaprak milföy hamuru

2 adet olgun armut

100 gram rokfor peyniri

2 yemek kaşığı bal

40 gram iri doğranmış ceviz

1 tatlı kaşığı taze kekik

1 yemek kaşığı tereyağı

Karabiber

1 adet çırpılmış yumurta

Yapılışı:

Fırını 190 dereceye ayarlayarak önceden ısıtın

Milföy hamurunu açın ve kenarlarından hafifçe çizerek çerçeve oluşturun

İnce dilimlediğiniz armutları hamurun üzerine yerleştirin

Ufalanmış rokfor peynirini armutların üzerine eşit şekilde dağıtın

Balı gezdirin. Ardından ceviz, taze kekik ve karabiber ekleyin

Hamurun kenarlarına çırpılmış yumurta sürün

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika, hamur kızarıp çıtırlaşana kadar pişirin

Servis etmeden önce üzerine biraz daha bal ve taze kekik ekleyin

Püf noktası: Armutun tatlılığı ile rokfor peynirinin yoğun ve keskin aroması bu tarifin en önemli lezzet dengesi. Daha dengeli bir tat elde etmek için olgun ama dağılmayacak sertlikte armutlar tercih edebilirsiniz.

2. BİTTER ÇİKOLATALI, PORTAKALLI VE FINDIKLI FONDAN TARİFİ

Kış sofralarının finalini tatlıyla yapmak isteyenler için bitter çikolatalı fondan öne çıkıyor. Dışı hafifçe pişmiş, içi ise akışkan kalan bu tatlı; portakal kabuğunun ferah aroması ve kavrulmuş fındığın çıtır dokusuyla zenginleşiyor.

Yanında vanilyalı dondurmayla servis edildiğinde lezzeti daha da artabilir.

Hazırlık süresi: 25 dakika

Malzemeler:

150 gram bitter çikolata

100 gram tereyağı

2 adet yumurta

2 adet yumurta sarısı

80 gram pudra şekeri

50 gram un

30 gram kavrulmuş ve doğranmış fındık

1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi

Yarım çay kaşığı vanilya özütü

Kalıpları yağlamak için tereyağı

Kalıplara serpmek için kakao

Yapılışı:

Bitter çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin

Ayrı bir kapta yumurtaları, yumurta sarılarını ve pudra şekerini açık renkli ve hafif yoğun bir kıvam alana kadar çırpın

Erittiğiniz çikolatalı karışımı yumurtalı karışıma yavaşça ekleyerek karıştırın

Unu, kavrulmuş fındıkları, portakal kabuğu rendesini ve vanilyayı ilave edin

Dört adet fondan kalıbını tereyağıyla yağlayın ve içlerine kakao serpin

Hazırladığınız karışımı kalıplara eşit şekilde paylaştırın

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 9-11 dakika pişirin. Tatlının içinin akışkan kalmasına dikkat edin

Fırından çıkardıktan sonra dikkatlice kalıplardan çıkarın

Portakal dilimleri, fındık kırıkları ve vanilyalı dondurmayla birlikte sıcak servis edin

Püf noktası: Fondanın en önemli özelliği içinin akışkan kalması. Bu nedenle pişirme süresini uzatmamak gerekir. Fırınların performansı değişebileceği için ilk denemede pişme süresini yakından takip etmekte fayda var.

AFİYET OLSUN!