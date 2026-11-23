Kış mevsimi, mevsiminde yetişen ürünlerle farklı lezzetleri bir araya getirmek için ideal bir dönem. Tatlı armut, keskin aromalı rokfor peyniri, isli balkabağı, trüf yağı ve bitter çikolata gibi malzemelerle hazırlanan tarifler, kış sofralarına hem şıklık hem de farklılık kazandırıyor.
Tatlı armutun aromasıyla rokfor peynirinin keskin lezzetini buluşturan bu tart, özellikle davet sofralarında başlangıç olarak servis edilebilecek özel bir tarif.
Hazırlık süresi: 35 dakika
Malzemeler:
Yapılışı:
Fırını 190 dereceye ayarlayarak önceden ısıtın
Milföy hamurunu açın ve kenarlarından hafifçe çizerek çerçeve oluşturun
İnce dilimlediğiniz armutları hamurun üzerine yerleştirin
Ufalanmış rokfor peynirini armutların üzerine eşit şekilde dağıtın
Balı gezdirin. Ardından ceviz, taze kekik ve karabiber ekleyin
Hamurun kenarlarına çırpılmış yumurta sürün
Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika, hamur kızarıp çıtırlaşana kadar pişirin
Servis etmeden önce üzerine biraz daha bal ve taze kekik ekleyin
Püf noktası: Armutun tatlılığı ile rokfor peynirinin yoğun ve keskin aroması bu tarifin en önemli lezzet dengesi. Daha dengeli bir tat elde etmek için olgun ama dağılmayacak sertlikte armutlar tercih edebilirsiniz.
Kış sofralarının finalini tatlıyla yapmak isteyenler için bitter çikolatalı fondan öne çıkıyor. Dışı hafifçe pişmiş, içi ise akışkan kalan bu tatlı; portakal kabuğunun ferah aroması ve kavrulmuş fındığın çıtır dokusuyla zenginleşiyor.
Yanında vanilyalı dondurmayla servis edildiğinde lezzeti daha da artabilir.
Hazırlık süresi: 25 dakika
Malzemeler:
150 gram bitter çikolata
100 gram tereyağı
2 adet yumurta
2 adet yumurta sarısı
80 gram pudra şekeri
50 gram un
30 gram kavrulmuş ve doğranmış fındık
1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi
Yarım çay kaşığı vanilya özütü
Kalıpları yağlamak için tereyağı
Kalıplara serpmek için kakao
Yapılışı:
Bitter çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin
Ayrı bir kapta yumurtaları, yumurta sarılarını ve pudra şekerini açık renkli ve hafif yoğun bir kıvam alana kadar çırpın
Erittiğiniz çikolatalı karışımı yumurtalı karışıma yavaşça ekleyerek karıştırın
Unu, kavrulmuş fındıkları, portakal kabuğu rendesini ve vanilyayı ilave edin
Dört adet fondan kalıbını tereyağıyla yağlayın ve içlerine kakao serpin
Hazırladığınız karışımı kalıplara eşit şekilde paylaştırın
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 9-11 dakika pişirin. Tatlının içinin akışkan kalmasına dikkat edin
Fırından çıkardıktan sonra dikkatlice kalıplardan çıkarın
Portakal dilimleri, fındık kırıkları ve vanilyalı dondurmayla birlikte sıcak servis edin
Püf noktası: Fondanın en önemli özelliği içinin akışkan kalması. Bu nedenle pişirme süresini uzatmamak gerekir. Fırınların performansı değişebileceği için ilk denemede pişme süresini yakından takip etmekte fayda var.
Okuyucu Yorumları 0 yorum