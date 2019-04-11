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Gözleri kamaştıran, birbirinden harika 3 boyutlu 30 dövme

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
EĞLENCE  | 11.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

3 boyutlu dövmelerin vücuttaki görümüne her seferinde hayran kalıyoruz. Örneğin bazı dövmeler gerçekten vücudumuza konan bir kelebek gibi bazıları da olması mümkün olmayan şekillerde vücutta yer buluyor, gerçek olup olmadığını anlamak zaman alıyor. Karmaşık ve inanılmaz tasarımlara gelin beraber bakalım.

Gözleri kamaştıran, birbirinden harika 3 boyutlu 30 dövme

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Anahtar Kelimeler:
3D dövme modelleri

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