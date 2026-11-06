Gökten düşüp evlerin çatısını deldi! Mavi buzların kaynağı ortaya çıktı

Dünyada farklı ülkere düşen 'mavi buz kütleleri' zaman zaman dikkat çekici kazalara neden olabiliyor. Blue ice yani mavi buz olarak adlandırılan bu olay, aslında uçakların tuvalet sistemlerinden sızan sıvılardan meydana geliyor ve dondurucu soğukta bu sıvı, buz kütlelerine dönüşüyor.

Gökyüzünden düşen bu buz parçaları, büyüklüklerine bağlı olarak araçlara, binalara ve çevredeki insanlara zarar verebiliyor.

MAVİ BUZ NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Mavi buz, uçakların tuvalet atık sistemlerinde meydana gelen sızıntıların yüksek irtifada donması sonucunda oluşuyor. Uçakların tuvaletlerinde kullanılan bazı kimyasal sıvıların mavi renkte olması, bu buz kütlelerinin de mavimsi bir görünüm kazanmasına neden olabiliyor.

Yolcu uçaklarının seyir irtifasında dış hava sıcaklığı eksi 60 dereceye kadar düşebiliyor. Bu kadar düşük sıcaklıklarda uçak gövdesine sızan sıvılar kısa sürede donarak birikmeye başlayabiliyor. Uçak alçalmaya başladığında ise dış hava sıcaklığının yükselmesi ve uçuş sırasındaki titreşimler nedeniyle buz parçaları gövdeden kopabiliyor.

Böylece metrelerce yükseklikten yeryüzüne düşen buz kütleleri, çarptıkları noktalarda hasara neden olabiliyor.

EVİN ÇATISINI DELEN BUZ KÜTLESİ

Brookfield Aviation tarafından aktarılan olaylardan biri İngiltere'nin Hampshire bölgesinde yaşandı. Evinin camla çevrili bölümünde çay içen bir adam, aniden çatıyı delen büyük bir buz kütlesiyle karşılaştı. Futbol topu büyüklüğünde olduğu belirtilen buz parçası, çatıda ciddi hasara neden oldu. Olayın ardından 10 bin sterlini aşan bir sigorta talebinde bulunulduğu aktarıldı. Gökyüzünden düşen buzun, bir uçağın tuvalet sisteminden sızan sıvıların donmasıyla oluştuğu belirtildi.

METEORİT SANILDI, GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Benzer bir olayın Hindistan'ın Sagar kentinde yaşandığı da aktarıldı. Gökyüzünden düşen sert bir cismin bir kadının omzuna çarpmasının ardından çevredekiler cismin meteorit olabileceğini düşündü. Ancak yapılan incelemeler sonucunda cismin uzaydan gelen bir taş değil, uçak tuvaletinden sızan atıkların donmasıyla oluştuğu ileri sürüldü. Yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı ve daha sonra iyileştiği belirtildi.

ARABASINI YIKARKEN GÖKYÜZÜNDEN BUZ DÜŞTÜ

Kanada'da yaşandığı aktarılan başka bir olayda ise arabasını yıkayan bir kişi, havadan gelen alışılmadık bir ses duydu. Sesin ardından eğilerek kendisini koruyan adamın aracına büyük bir buz kütlesi düştü. Buzun çarpmasıyla otomobilin ön camı parçalandı. Olayda kişinin yaralanmadığı ancak aracın ciddi hasar gördüğü ifade edildi. Brookfield Aviation'ın aktardığı bir diğer olay ise 1971 yılında Londra'da yaşandı. Bir ibadethanenin çatısından içeri düşen mavi buz parçasının, o sırada içeride bulunanları şaşkına çevirdiği belirtildi.

UÇAKLAR TUVALET ATIKLARINI GÖKYÜZÜNE Mİ BOŞALTIYOR?

Mavi buz olayları, uçakların tuvalet atıklarını uçuş sırasında bilinçli olarak dışarı boşalttığı anlamına gelmiyor. Modern yolcu uçaklarında tuvalet atıkları, özel ve kapalı tanklarda depolanıyor. Bu tanklar uçak yere indikten sonra yer hizmetleri tarafından boşaltılıyor.

Ancak atık sistemindeki bir bağlantının gevşemesi, contanın görevini tam olarak yerine getirememesi veya bir valfte sızıntı oluşması, sıvının uçak gövdesinin dışına ulaşmasına neden olabiliyor. Yüksek irtifadaki düşük sıcaklıklar da bu sıvının donarak birikmesine yol açabiliyor. Dolayısıyla mavi buz, normal bir uçuş uygulaması değil, teknik bir sızıntı sonucunda ortaya çıkan istenmeyen bir durum olarak değerlendiriliyor.

HER YIL MAVİ BUZ OLAYLARI BİLDİRİLİYOR

Brookfield Aviation'ın yayımladığı yazıda, İngiltere Sivil Havacılık Otoritesine her yıl yaklaşık 25 mavi buz vakasının bildirildiği ifade ediliyor. Bununla birlikte bu sayı, söz konusu yazıda aktarılan bir bilgi olup güncel resmî istatistik olarak değerlendirilmemeli. Gökyüzünden kopan buz parçalarının bir bölümü yere ulaşmadan parçalanabiliyor veya yerleşim alanlarının dışına düşebiliyor. Ancak büyük kütleler halinde düşen parçalar, özellikle binalar ve araçlar için risk oluşturabiliyor.

Not: Görsel yapay zeka tarafından temsili olarak üretilmiştir.