Bu 5 müslüman kadını tanımalısınız!

Bir caminin duvarlarındaki fayanslara ya da tavanlarındaki karmaşık oyuklara hayranlıkla hayran kalan herkesin bildiği gibi, sanat dünyadaki Müslüman topluluklarında uzun süredir özel bir yer tuttu. Kazablanka'dan Malezya'ya kadar ibadet yerlerimiz hem Müslümanlar hem de Müslümanlar tarafından sanat eserleri olarak tanındı.
Ancak sadece cami dışında, yeteneğimizi ve sanatımızı sergileyen bu mekânlar değil, Sughra Rababi ve Lubna Agha gibi ünlü Müslüman sanatçılar, inançlarını ve topluluğunu çalışmalarında ilham kaynağı olarak kullanarak kendileri için bir isim yaptılar. Bugün, sanat dünyasının her alanında, Müslüman kadın sanatçılar başkalarını yaratıyor, büyütüyor ve ilham veriyor.
Sizin bilmeniz ve desteklemeniz gereken inanılmaz işler yapan beş Müslüman kadın sanatçı var.
İşte o kadınlar...
Londra merkezli fotoğrafçı, film yapımcısı ve yazar Yumna el Arashi, çalışmalarında feminizm ve cinselliği araştırıyor - ve çoğu zaman, iki temanın Ortadoğu ile olan ilişkilerini araştırıyor. Ailesi Yemen'li olan Arashi, Arap ve Müslüman kadınların medyada temsil edilme biçimleri nedeniyle “güçlü bir küçümseme” ye maruz kalıyor ve sanatlarını karmaşıklıklarını vurgulamak için kullanıyor.
Londra merkezli multidisipliner sanatçı Ejatu Shaw, fotoğraflarında konularının duygularını çizmeye çalışıyor. Editoryal ve belgesel çalışmalarında Shaw, dikkatimizi çeken güçlü çizgiler ve renkler kullanıyor.
İster kına, boya, isterse kamera kullanıyor olsun, NYC merkezli görsel sanatçı ve fotoğrafçı Ayqa Khan, köklerini onurlandıran bir sanat yapıyor. Baskıları canlı renkleri kullanarak kadınların BDSM teçhizatında ürpertici ve başörtüsü içinde disko gibi şeyler yaptığını gösteriyor. Ayqa, kişisel çalışmalarının yanı sıra, Güney Asya sanatçılarını canlandırmaya adanmış bir Instagram hesabı açmanıza yardımcı oluyor.
Sudan-Amerikan şairi Safia Elhillo kimliğini ve sömürgeciliği araştırmak için çalışmalarını kullanıyor. Şiir kitabı Ocak Çocuklar, İngiliz işgalinden sonra bir Sudan kimliğini yönlendirmenin duygularını ifade ediyor. Bugün Elhillo, dünyayı dolaşarak şiirini sergiliyor ve sahneyi Sonia Sanchez gibi saygın şairlerle paylaşıyor.
Sanatçı, aktivist, eğitimci ve küratör Morehshin Allahyari, politik ve sosyal mücadeleler hakkında yorum yapmak için teknolojiyi kullanıyor. Allahyari'nin çalışmaları Tate Modern, Montreal'deki Çağdaş Sanat Müzesi ve daha pek çok yerde sergilendi. Halen, 3 boyutlu baskının yer aldığı "Feminizm ve sömürgecilik pratiği olarak yeniden şekillendirme" üzerine odaklanan bir proje üzerinde çalışıyor.
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