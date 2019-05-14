Bu 5 müslüman kadını tanımalısınız!

Bir caminin duvarlarındaki fayanslara ya da tavanlarındaki karmaşık oyuklara hayranlıkla hayran kalan herkesin bildiği gibi, sanat dünyadaki Müslüman topluluklarında uzun süredir özel bir yer tuttu. Kazablanka'dan Malezya'ya kadar ibadet yerlerimiz hem Müslümanlar hem de Müslümanlar tarafından sanat eserleri olarak tanındı.

Ancak sadece cami dışında, yeteneğimizi ve sanatımızı sergileyen bu mekânlar değil, Sughra Rababi ve Lubna Agha gibi ünlü Müslüman sanatçılar, inançlarını ve topluluğunu çalışmalarında ilham kaynağı olarak kullanarak kendileri için bir isim yaptılar. Bugün, sanat dünyasının her alanında, Müslüman kadın sanatçılar başkalarını yaratıyor, büyütüyor ve ilham veriyor.

Sizin bilmeniz ve desteklemeniz gereken inanılmaz işler yapan beş Müslüman kadın sanatçı var.

İşte o kadınlar...

Yumna al-Arashi

Londra merkezli fotoğrafçı, film yapımcısı ve yazar Yumna el Arashi, çalışmalarında feminizm ve cinselliği araştırıyor - ve çoğu zaman, iki temanın Ortadoğu ile olan ilişkilerini araştırıyor. Ailesi Yemen'li olan Arashi, Arap ve Müslüman kadınların medyada temsil edilme biçimleri nedeniyle “güçlü bir küçümseme” ye maruz kalıyor ve sanatlarını karmaşıklıklarını vurgulamak için kullanıyor.