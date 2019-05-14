Mynet Trend

Bu 5 müslüman kadını tanımalısınız!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 14.05.2019 12:23 | Son Güncelleme

Sughra Rababi ve Lubna Agha gibi ünlü Müslüman kadınların adını daha önce hiç duymadıysanız artık duymanızın zamanı gelmiş demektir. Bu Müslüman kadın sanatçılar, dünyada hem sanatı hem de kadını yüceltmek için çalışıyorlar. İşte 5 Müslüman kadın sanatçı...

Bu 5 müslüman kadını tanımalısınız!

Bir caminin duvarlarındaki fayanslara ya da tavanlarındaki karmaşık oyuklara hayranlıkla hayran kalan herkesin bildiği gibi, sanat dünyadaki Müslüman topluluklarında uzun süredir özel bir yer tuttu. Kazablanka'dan Malezya'ya kadar ibadet yerlerimiz hem Müslümanlar hem de Müslümanlar tarafından sanat eserleri olarak tanındı.

Ancak sadece cami dışında, yeteneğimizi ve sanatımızı sergileyen bu mekânlar değil, Sughra Rababi ve Lubna Agha gibi ünlü Müslüman sanatçılar, inançlarını ve topluluğunu çalışmalarında ilham kaynağı olarak kullanarak kendileri için bir isim yaptılar. Bugün, sanat dünyasının her alanında, Müslüman kadın sanatçılar başkalarını yaratıyor, büyütüyor ve ilham veriyor.

Sizin bilmeniz ve desteklemeniz gereken inanılmaz işler yapan beş Müslüman kadın sanatçı var.

İşte o kadınlar...

Yumna al-Arashi

yumma

Londra merkezli fotoğrafçı, film yapımcısı ve yazar Yumna el Arashi, çalışmalarında feminizm ve cinselliği araştırıyor - ve çoğu zaman, iki temanın Ortadoğu ile olan ilişkilerini araştırıyor. Ailesi Yemen'li olan Arashi, Arap ve Müslüman kadınların medyada temsil edilme biçimleri nedeniyle “güçlü bir küçümseme” ye maruz kalıyor ve sanatlarını karmaşıklıklarını vurgulamak için kullanıyor.

Ejatu Shaw

Ejatu Shaw

Londra merkezli multidisipliner sanatçı Ejatu Shaw, fotoğraflarında konularının duygularını çizmeye çalışıyor. Editoryal ve belgesel çalışmalarında Shaw, dikkatimizi çeken güçlü çizgiler ve renkler kullanıyor.

Ayqa Khan

Ayqa Khan

İster kına, boya, isterse kamera kullanıyor olsun, NYC merkezli görsel sanatçı ve fotoğrafçı Ayqa Khan, köklerini onurlandıran bir sanat yapıyor. Baskıları canlı renkleri kullanarak kadınların BDSM teçhizatında ürpertici ve başörtüsü içinde disko gibi şeyler yaptığını gösteriyor. Ayqa, kişisel çalışmalarının yanı sıra, Güney Asya sanatçılarını canlandırmaya adanmış bir Instagram hesabı açmanıza yardımcı oluyor.

Safia Elhillo

Safia Elhillo

Sudan-Amerikan şairi Safia Elhillo kimliğini ve sömürgeciliği araştırmak için çalışmalarını kullanıyor. Şiir kitabı Ocak Çocuklar, İngiliz işgalinden sonra bir Sudan kimliğini yönlendirmenin duygularını ifade ediyor. Bugün Elhillo, dünyayı dolaşarak şiirini sergiliyor ve sahneyi Sonia Sanchez gibi saygın şairlerle paylaşıyor.

Morehshin Allahyari

muslım

Sanatçı, aktivist, eğitimci ve küratör Morehshin Allahyari, politik ve sosyal mücadeleler hakkında yorum yapmak için teknolojiyi kullanıyor. Allahyari'nin çalışmaları Tate Modern, Montreal'deki Çağdaş Sanat Müzesi ve daha pek çok yerde sergilendi. Halen, 3 boyutlu baskının yer aldığı "Feminizm ve sömürgecilik pratiği olarak yeniden şekillendirme" üzerine odaklanan bir proje üzerinde çalışıyor.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Hepsi ''Ya o gider ya ben" dedi! Ama sonrası...Hepsi ''Ya o gider ya ben" dedi! Ama sonrası...
Proje ödeviydi! Yaptığı tasarımı görenlerin ağzı açık kalıyorProje ödeviydi! Yaptığı tasarımı görenlerin ağzı açık kalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Müslüman Müslümanlık kadın sanatçılar güçlü kadınlar güçlü kadın sanatçılar müslüman sanatçılar dünyaca ünlü sanatçılar

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Barbaros Şansal'dan skandal 'Ramazan' paylaşımı!

Barbaros Şansal'dan skandal 'Ramazan' paylaşımı!

Tüm iPhone telefonlar dün geceden itibaren...

Tüm iPhone telefonlar dün geceden itibaren...

Takipçilerine seçim uyarısı!

Takipçilerine seçim uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Çocuklarını eşiyle bırakan anne tatilden geldiğinde şoke oldu!

Çocuklarını eşiyle bırakan anne tatilden geldiğinde şoke oldu!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde hayvan istemeyen ebeveyn vakaları kırdı geçirdi!

Hepsi ''Ya o gider ya ben" dedi! Ama sonrası...

Proje ödeviydi! Yaptığı tasarımı görenlerin ağzı açık kalıyor

Proje ödeviydi! Yaptığı tasarımı görenlerin ağzı açık kalıyor

Netflix tutkunları buraya! En çok izlenen diziler açıklandı

En çok izlenen diziler açıklandı! Listede Hakan Muhafız da var

Sinema koltuklarını çift kişilik yataklarla değiştirdiler!

Sinema koltuklarını çift kişilik yataklarla değiştirdiler!

Bu insanlar gökkuşağı ile aşk yaşıyor!

Bu insanlar gökkuşağı ile aşk yaşıyor!

Game of Thrones'un son bölümünde sürpriz oyuncu!

Game of Thrones'un son bölümünde sürpriz oyuncu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.