YILBAŞI PROGRAMLARI: Bu akşam televizyonda neler var? 31 Aralık Fox TV, Kanal D, TV 8, SHOW TV, ATV, Star TV yayın akışı

Yılbaşına evlerinde girmeyi tercih edenler 'televizyonda ne var? sorusuna yanıt arıyorlar. Birçok kanal yayın akışında yılbaşı programlarına yer verdi. 2023 yılbaşı programlarında birbirinden ünlü isimler televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak. Bizde sizler için 31 Aralık 2022 Yılbaşı Özel yayın akışının tamamını derledik. İşte tüm merak edilenler...
Bu akşam televizyonda akşam saatlerinde yılbaşı özel programları yayınlanacak. Atv'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star Tv'de İbo Show, Show Tv'de Güldür Güldür Show, Fox Tv'de Ata Demirer Gazinosu ve Tv8'de O Ses Türkiye programları yılbaşı özel bölümleri ile ekrana gelecek.
ATV
20:00 - Kim Milyoner Olmak İster
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programına Hülya Avşar konuk oluyor.
KANAL D
20.00 - Şarkılar Bizi Söyler
Kanal D Şarkılar Bizi Söyler'in 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı bölümünde "Yılbaşı Gazinosu" konsepti yaşanacak.
STAR TV
20.00 - İBO Show
İbo Show, yılbaşı gecesi ekran başındaki seyircisine eşsiz bir müzik zevki sunacak. İbo Show yılbaşı bölümüne; Gülben Ergen, İrem Derici, Arabesk müziğin en sevilen sanatçılarından Cengiz Kurtoğlu Mahmut Tuncer, Şafak Sezer konuk olacak.
SHOW TV
20.00 - Güldür Güldür Show (Yılbaşı Özel)
Show TV'de yılbaşı gecesi Güldür Güldür Show ekranlara gelecek. 'Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümünde Sagopa Kajmer-Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy, İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan konuk olacak.
TV8
20.00 - O Ses Türkiye (Yılbaşı Özel)
TV8 yılbaşı özel programında Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Danla & Cemal Can, Ayça Ayşin Turan, Büşra Pekin, Hafsanur Sancaktutan, Talat Bulut, Selin Şekerci, Selçuk Yöntem, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Nilsu Berfin Aktaşi ve Aslıhan Malbora gibi ünlü isimler performanslarını sergileyecekler.
TRT 1
20.00 - Gönül Dağı
00.00 - 1'de Nostalji
TRT ekranlarında "1'de Nostalji" programında 1970, 80 ve 90'lı yılların unutulmaz şarkılarının yer aldığı "Yeni Yıl Nostaljisi" programı yılbaşı günü izleyiciyle buluşacak.
FOX TV
20.00 Benden Ne Olur? FİLM
22.30 Ata Demirer Gazinosu
Ata Demirer’in Gazinosu’nda, Ata Demirer hem stand-up yapıyor hem ‘tek kişilik gazino’ oluyor! Başarılı komedyen, Türk Sanat Müziği’nden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuara sahip. Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik ediyor. Seyircinin hasretle beklediği mizah dolu hikayeler de şarkı aralarında sahnede yerini alıyor. Ata Demirer kendine has üslubuyla bir yandan şakalarıyla seyirciye kahkahalar attırıyor, bir yandan da şarkılarıyla, tiyatro sahnesine hoş bir seda getiriyor.