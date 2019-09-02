Bu Anadolu motiflerinin anlamlarını duyunca şoke olacaksınız!

Anadolu, dünyanın en eski sanatsal geleneklerine ev sahipliği yapar. Bu geleneklerin çoğu, oldukça uzun bir geçmişe sahiptir, hatta bazıları yazılı tarihin kendisi kadar eski olabilir. Bu sanatsal geleneklerin bir parçası olan Anadolu motifleri sosyal statü, sevgi, beklenti, inanç, evlilik, bekârlık, göç, afet, hüzün, neşe, mutluluk, özlem, ayrılık, dilek ve daha birçok olguyu ifade etmek için kullanılmıştır. Ancak, tüm sanat eserlerinde olduğu gibi, birkaç motif özellikle güzel görüntüleri ile anlamı eşsiz bir şekilde harmanladıkları için daha fazla tanınır hale gelmiştir. İşte o motifler ve anlamları... 1 Doğurganlığı,anneliği ve dişiliği simgeleyen Elibelinde motifi, kilim ve halılarda yaygın olarak kullanılmaktadır; ancak motifi dokuma eşyalarda ve çuvalların üzerinde de görmeniz mümkündür. Anadolu’nun büyük bir bölümünde Elibelinde motifli öğeleri kullanmanın aileye mutluluk getirdiğine ilişkin bir inanç vardır. Anadolu'da kullanılan tüm motiflerde olduğu gibi, Elibelinde motifinde de temel tasarım her zaman aynı olsa da farklı şekillerde dizaynlar görmeniz mümkündür.

2 Nazar bazı kişilerde bulunduğuna inanılan; özellikle savunmasız ve göz alıcı insanlara, evcil hayvanlara ve değerli nesnelere zarar veren, bakışlardan kaynaklanan etkili bir kuvvet olarak tanımlanabilir. Zamansız hastalanan bebekler ya da önemli bir olay sırasında kırılan bardak veya tabaklar nazarın işaretleri olarak yorumlanır. Bu gibi olumsuz olaylardan korunma amacıyla nazarlık ya da nazar boncuğu kullanma ritüeli ortaya çıkmıştır. Muska ile kötülükten korunmada da aynı temel amaç vardır. Tasarımlar aynı değildir, ancak muska tipik nazar motiflerinin stilize edilmiş bir şeklidir. Bu görüntüler Anadolu’da kilimler veya diğer dokuma ürünlere dokunduğunda ailenin kötülükten korunacağına inanılmaktadır. 3 Anadolu’da bereket ve mutluluk bir bütünün ayrılmaz parçaları gibi kabul edilir. Kullanılan meyve ve hayvan motiflerinin hem bolluğu hem de mutluluğu temsil ettikleri düşünülür. Sonsuz mutluluğu ifade eden: Üzüm, incir, nar, karpuz, kavun, dut, balık, koç, geyik, kelebek, boğa, yılan, ejder gibi bereket motifi formları mevcuttur. Ayrıca bereket ve bolluğu temsil eden lotus çiçeği de kullanılmaktadır. Benzer şekilde ağaç, çiçek, toprak, yaprak, dağ ve su motiflerinin de bereket ve mutluluğu yansıttığına inanılır.