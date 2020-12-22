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  4. Bu anlar tartışma yaratmıştı... Adını en iyiler arasına yazdırdı

Bu anlar tartışma yaratmıştı... Adını en iyiler arasına yazdırdı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 22.12.2020 11:23 | Son Güncelleme:
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2020 filmler açısından pek parlak geçmese de dijital platformlar sayesinde birçok yeni film izleyiciyle kavuştu. Insider, 2020'ye damga vuran oyunculuk performanslarını derledi.

2020 yılı içinde sınırlı sayıda film sinemalarda gösterilse de dijital platformlar bu açığı kapamak için izleyicilere durmaksızın hizmet vermeye devam etti. Yılın çok konuşulan filmlerinden Borat Subsequent MovieFilm, Mank ve Sound of Metal gibi yapımlar dijital platformlardan izleyici ile buluştu.

Insider, 2020'nin en iyi oyunculuk performanslarını derledi. 2020 yılında film meraklılarını tatmin edecek kadar çok yapımın gösterime giremediğini belirten Insider editörleri, her şeye rağmen övgüye değer birçok filmin izleyiciyle buluştuğunu yazdı.

Yılın oyuncularından biri olarak Sacha Baron Cohen'i gösterdiler. Onunla birlikte Borat 2 filminde rol alan Maria Bakalova'nın ise kesinlikle bir Oscar adaylığını hak ettiğinin altını çizdiler. ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin Maria Bakalova ile görüntüleri tartışma yaratmıştı.

Otel odası skandalıyla adını dünyaya duyuran Maria Bakalova kimdir?Otel odası skandalıyla adını dünyaya duyuran Maria Bakalova kimdir?

Vanessa Kirby ve Elisabeth Moss’un, Pieces of a Woman ve The Invisible Man filmlerindeki performanslarına olağanüstü diyen Insider, genç yaşta hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ın son filmi Ma Rainey: Blues’un Annesi filmindeki performansıyla Oscar’a aday olacağına ise kesin gözüyle bakıyor.

Insider’a göre 2020’nin en iyi oyuncuları

Amanda Seyfried, 'Mank'
Chadwick Boseman, 'Ma Rainey's Black Bottom'
Elisabeth Moss, 'The Invisible Man'
Frances McDormand, 'Nomadland'
Henry Golding, 'Monsoon'
Hugh Grant, 'The Gentlemen'
Kacey Rohl,'White Lie'
Leslie Odom Jr., 'One Night in Miami'
Mads Mikkelsen, 'Another Round'
Maria Bakalova, 'Borat Subsequent MovieFilm'
Paul Bettany, 'Uncle Frank'
Riz Ahmed, 'Sound of Metal'
Sacha Baron Cohen, 'Borat Subsequent MovieFilm'
Vanessa Kirby, 'Pieces of a Woman'
Viola Davis, 'Ma Rainey's Black Bottom'

Netflix’te şimdiye kadar yayınlanan en iddialı yatak sahneleriNetflix’te şimdiye kadar yayınlanan en iddialı yatak sahneleri

2020'nin en iyi oyuncuları

Amanda Seyfried - Mank

Amanda Seyfried - Mank

Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom

Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom

Elisabeth Moss - The Invisible Man

Elisabeth Moss - The Invisible Man

Frances McDormand - Nomadland

Frances McDormand - Nomadland

Henry Golding - Monsoon

Henry Golding - Monsoon

Hugh Grant gave - The Gentlemen

Hugh Grant gave - The Gentlemen

Kacey Rohl - White Lie

Kacey Rohl - White Lie

Leslie Odom Jr. - One Night in Miami

Leslie Odom Jr. - One Night in Miami

Mads Mikkelsen - Another Round

Mads Mikkelsen - Another Round

Maria Bakalova - Borat Subsequent MovieFilm

Maria Bakalova - Borat Subsequent MovieFilm

Paul Bettany - Uncle Frank

Paul Bettany - Uncle Frank

Riz Ahmed - Sound of Metal

Riz Ahmed - Sound of Metal

Sacha Baron Cohen - Borat Subsequent MovieFilm

Sacha Baron Cohen - Borat Subsequent MovieFilm

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom

Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom
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