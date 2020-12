Bu anlar tartışma yaratmıştı... Adını en iyiler arasına yazdırdı

Insider’a göre 2020’nin en iyi oyuncuları

Amanda Seyfried, 'Mank'

Chadwick Boseman, 'Ma Rainey's Black Bottom'

Elisabeth Moss, 'The Invisible Man'

Frances McDormand, 'Nomadland'

Henry Golding, 'Monsoon'

Hugh Grant, 'The Gentlemen'

Kacey Rohl,'White Lie'

Leslie Odom Jr., 'One Night in Miami'

Mads Mikkelsen, 'Another Round'

Maria Bakalova, 'Borat Subsequent MovieFilm'

Paul Bettany, 'Uncle Frank'

Riz Ahmed, 'Sound of Metal'

Sacha Baron Cohen, 'Borat Subsequent MovieFilm'

Vanessa Kirby, 'Pieces of a Woman'

Viola Davis, 'Ma Rainey's Black Bottom'