Bu anlar tartışma yaratmıştı... Adını en iyiler arasına yazdırdı

2020 yılı içinde sınırlı sayıda film sinemalarda gösterilse de dijital platformlar bu açığı kapamak için izleyicilere durmaksızın hizmet vermeye devam etti. Yılın çok konuşulan filmlerinden Borat Subsequent MovieFilm, Mank ve Sound of Metal gibi yapımlar dijital platformlardan izleyici ile buluştu.

Insider, 2020'nin en iyi oyunculuk performanslarını derledi. 2020 yılında film meraklılarını tatmin edecek kadar çok yapımın gösterime giremediğini belirten Insider editörleri, her şeye rağmen övgüye değer birçok filmin izleyiciyle buluştuğunu yazdı.

Yılın oyuncularından biri olarak Sacha Baron Cohen'i gösterdiler. Onunla birlikte Borat 2 filminde rol alan Maria Bakalova'nın ise kesinlikle bir Oscar adaylığını hak ettiğinin altını çizdiler. ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin Maria Bakalova ile görüntüleri tartışma yaratmıştı.

Vanessa Kirby ve Elisabeth Moss’un, Pieces of a Woman ve The Invisible Man filmlerindeki performanslarına olağanüstü diyen Insider, genç yaşta hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ın son filmi Ma Rainey: Blues’un Annesi filmindeki performansıyla Oscar’a aday olacağına ise kesin gözüyle bakıyor.