Otel odası skandalıyla adını dünyaya duyuran Maria Bakalova kimdir?

Maria Bakalova ilk olarak 2018'de Transgression ve 2020's Last Call'de rol alarak oyunculuğa adım attı. Onu asıl tanıtan ise Borat filminde canlandırdığı Tutar Sagdiyev rolü oldu.

MARIA BAKALOVA’DAN COHEN’E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Maria Bakalova, Borat 2 filmindeki rolü ve Sacha Baron Cohen hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakalova " Cohen, benim için bir baba gibisin. Her şey için, desteğiniz ve rehberliğiniz için teşekkür ederim. Sen benim en büyük öğretmenimsin. Sizinle Tutar gibi parlak bir karakter yaratma fırsatı bulduğum için çok minnettarım. Benim geçmişimden aktörlerin ya da yabancı aksanı olan aktörlerin neredeyse hiçbir baş karakteri yok, bu yüzden bu platforma ne yapabileceğimi göstermesi benim için gerçekten dünya anlamına geliyor! Teşekkür ederim! Seni seviyorum!!" ifadelerini kullandı

BORAT 2 FİLMİNDE NE OLDU?

Tartışma yaratan filmde Trump’ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani’li görüntülerin yankısı halen sürüyor. Giuliani, Borat’ın kızı Tutar rolünü canlandıran ve kendisini muhabir olarak tanıtan Maria Bakalova’yla röportaj yaparken görülüyor.

İlerleyen bölümde Bakalova konuşmaya odasında devam etmeyi teklif ederken 76 yaşındaki Giuliani de bunu kabul ediyor. 24 yaşındaki oyuncu Giuliani’nin mikrofonunu çıkarırken, ardından yatağa uzanan Giuliani elini cinsel organına doğru götürürken görülüyor. Görüntünün devamında Borat’ı canlandıran Sacha Baron Cohen içeri girerken, “O 15 yaşında. Senin için çok yaşlı” diye bağırırken duyuluyor.

