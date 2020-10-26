Otel odası skandalıyla adını dünyaya duyuran Maria Bakalova kimdir?

Maria Bakalova, yeni Borat filminde Borat’ın kızı Tutar Sagdiyev rolü ile izleyici karşısına çıktı. Borat filmi daha yayınlanmadan önce ortaya çıkan bir olayda; güzel oyuncuyla durumdan habersizce otel odasına giden ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin görüntüleri tartışma yaratmıştı.
Maria Bakalova, 23 Ekim tarihinde Amazon Prime Video’da yayına giren yeni Borat filminde rol alan isimlerden biridir. Genç oyuncu filmde, Sacha Baron Cohen'in canlandırdığı Borat’ın muhabir kızı Tutar Sagdiyev rolünü üstlendi.
Maria Bakalova, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde 4 Haziran 1996'da dünyaya geldi. Genç oyuncu altı yaşında flüt ve şan dersleri almaya başladı. Ardından Burgaz'daki National School of Arts'da oyunculuk ve flüt dalında eğitim aldı.
Ardından Sofya Ulusal Tiyatro ve Film Sanatları Akademisi'nde okudu ve 2019 yılında başarıyla mezun oldu.
Maria Bakalova ilk olarak 2018'de Transgression ve 2020's Last Call'de rol alarak oyunculuğa adım attı. Onu asıl tanıtan ise Borat filminde canlandırdığı Tutar Sagdiyev rolü oldu.
Maria Bakalova, Borat 2 filmindeki rolü ve Sacha Baron Cohen hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakalova " Cohen, benim için bir baba gibisin. Her şey için, desteğiniz ve rehberliğiniz için teşekkür ederim. Sen benim en büyük öğretmenimsin. Sizinle Tutar gibi parlak bir karakter yaratma fırsatı bulduğum için çok minnettarım. Benim geçmişimden aktörlerin ya da yabancı aksanı olan aktörlerin neredeyse hiçbir baş karakteri yok, bu yüzden bu platforma ne yapabileceğimi göstermesi benim için gerçekten dünya anlamına geliyor! Teşekkür ederim! Seni seviyorum!!" ifadelerini kullandı
Tartışma yaratan filmde Trump’ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani’li görüntülerin yankısı halen sürüyor. Giuliani, Borat’ın kızı Tutar rolünü canlandıran ve kendisini muhabir olarak tanıtan Maria Bakalova’yla röportaj yaparken görülüyor.
İlerleyen bölümde Bakalova konuşmaya odasında devam etmeyi teklif ederken 76 yaşındaki Giuliani de bunu kabul ediyor. 24 yaşındaki oyuncu Giuliani’nin mikrofonunu çıkarırken, ardından yatağa uzanan Giuliani elini cinsel organına doğru götürürken görülüyor. Görüntünün devamında Borat’ı canlandıran Sacha Baron Cohen içeri girerken, “O 15 yaşında. Senin için çok yaşlı” diye bağırırken duyuluyor.
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