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Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı!

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 02.05.2019 19:54 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta bir sürücü, geçirdiği kaza sonucu hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla çıktı.

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı!

C.Ş (69) idaresindeki 46 NF 687 plakalı kamyonet, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Dönge Mahallesi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonetin bazı parçaları kara yoluna dağıldı.

ARAC

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kaldırıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kaza otomobil

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
otur ve şükret
Gizli yapılan bir iyilik yapmış. Geçmiş olsun.
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