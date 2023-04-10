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Bu arada nasıl yazılır, bu arada yazımı nasıl olmalıdır? Bu arada ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

23.03.2023 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözcüklerinin doğru yazılışlarının öğrenilmeye çalışılmasının belli başlı nedenleri vardır. Bu nedenlerin başında ise bazı sözcüklerin ayrı mı bitişik olarak mı yazıldığının karıştırılabilmesi gelir. Yani bu arada gibi konuşma dilinde yaygın olarak kullanılan sözcüklerin doğru yazılışları da TDK kaynak alınarak açıklanmalıdır. Böylelikle bu arada sözcüğünün yazılı metinlerde doğru bir şekilde yazılması mümkün olacaktır. Zarf görevinde kullanılabilen bu arada sözcüğünün doğru yazılışı nasıldır?

Bu arada nasıl yazılır, bu arada yazımı nasıl olmalıdır? Bu arada ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bir sözcük iki ayrı kelimeden oluştuğu zaman bu sözcüğün nasıl yazıldığı merak konusu olur. Çünkü bu tür sözcüklerin ayrı veya bitişik olarak yazılabildiği bilinir. Dolayısıyla bu arada da iki ayrı kelimeden oluştuğu için doğru yazılışının nasıl olduğu sorgulanan sözcük öbeklerindendir. "Zarf olarak kullanılan ve günlük yaşamda konuşma dilinde sıklıkla sesletilen bu arada bitişik mi yazılır?" sorusunun yanıtı için TDK'ye başvurulabilir. Bu sözcüğün doğru yazılışı TDK üzerinden öğrenilebilirken, bu arada ile kurulan örnek cümlelere bakıldığında ilgili sözcüğün anlamı da pekiştirilebilir.

Öyle ki nasıl yazılır? Öyle ki nasıl yazılır?

Bu arada nasıl yazılır?

İki ayrı sözcüğün bir araya gelmesi ile oluşan kelime öbeklerinin günlük yaşamda yaygın olarak kullanıldığı söylenebilir. Bu sözcük öbekleri arasında bu arada da yer alır. TDK kapsamında 3 temel anlamı bulunan bu arada, konuşma dilinde sıklıkla kullanılır. Bununla beraber çeşitli metinlerde de yer alan bu arada sözcüğünün nasıl yazıldığı da pek çok kişi tarafından araştırılır.

Zarf görevinde kullanılan bu arada yazımının öğrenilmesi için güvenilir kaynaklara göz atılmalıdır. Bu kaynaklar ise TDK Yazım Kuralları Kılavuzu ile güncel çevrim içi sözlüğüdür. Farklı kelimeler ile sözcük öbeklerinin anlamlarına ulaşılabilen TDK güncel çevrim içi sözlüğünde bu aradanın da tanımlandığı görülür. Yine bu kaynağa bakıldığı zaman "Bu arada ayrı mı yazılır?" sorusuna yanıt alınabilir. Çünkü bu sözcük TDK üzerinden aratıldığı takdirde bu arada doğru yazılışının ayrı şekilde olduğu anlaşılır. Belirtilen bilgiler kapsamında bu arada zarf sözcüğünün doğru ve yanlış yazılışları şu şekilde gösterilebilir;

  • Buarada (yanlış yazım)
  • Bu arada (doğru yazım)
Babaanne nasıl yazılır? Babaanne nasıl yazılır?

Bu arada yazımı ile ilgili örnek cümleler

Türk Dil Kurumu güncel sözlüğüne bakıldığı zaman bu arada şeklinde yani ayrı olarak yazılan zarf türündeki sözcüğün tanımına ulaşılabilir. Söz edilen sözcüğün 3 temel anlamı mevcuttur. Bu arada TDK anlamları:

  1. Bu süre içinde.
  2. Yeri gelmişken, bu meyanda.
  3. Bir işi yaparken birlikte, beraber.

Yukarıda 3 temel anlamı belirtilen bu arada sözcüğü, zarf görevinde farklı cümlelerde kullanılabilir. Genellikle konuşma dilinde sıklıkla sesletilen bu arada sözcük öbeği ile farklı bağlamlarda kullanılabilen cümleler de oluşturulabilir. Bu arada sözcüğünün yer aldığı cümle örnekleri aşağıdaki gibidir;

  • Sen kurabiyeleri pişirmeye başla, biz de bu arada içecekleri hazırlayalım.
  • Uzun zamandır görüşmediğim arkadaşım telefon görüşmemiz esnasında "Bu arada ben de seni çok özledim." diyerek beni duygulandırdı.
  • Bu arada ben de ilk fırsatta yeni açılan park alanına gidip yürüyüş yapmak istediğimi size söylemeliyim.
Bir sürü nasıl yazılır? Bir sürü nasıl yazılır?

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