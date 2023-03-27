EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Babaanne nasıl yazılır? Babaanne ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Babaanne nasıl yazılır? Babaanne ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

25.03.2023 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime açısından zengin olmasının yanı sıra yapı bakımından da farklı kelimelere sahiptir. Türk dilinde basit, türemiş ve birleşik kelimeler olmak üzere üç farklı kelime türü bulunur. Birleşik kelimeler en az iki kelimenin farklı bir araya gelmesiyle oluşur. Birleşik kelimeler bazı kurallar dâhilinde ayrı ya da bitişik yazılabilir. Bunun nedeni de kelimeler bir araya gelirken ses olayı ve anlam değişmesi yaşayıp yaşamamasıdır.

Babaanne nasıl yazılır? Babaanne ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede sıklıkla kullanılan birleşik kelimeler en az iki kelimenin farklı yollarla bir araya gelmesiyle oluşur. Birleşik kelimeler genellikle belirsiz isim ve sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kalıplaşmış çekimli fiiller ve kısaltma gruplarından oluşur. Birleşik kelimeler birleşirken bazı ses olayları ve anlam değişmeleri yaşayabilir ya da bazı kullanımlar kalıplaşabilir. Bu durumlara göre de birleşik kelimelerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı belirlenebilir.

Elektrik nasıl yazılır? Elektrik nasıl yazılır?

Babaanne nasıl yazılır?

Birleşik isimler oluşurken çeşitli ses olayı yaşayabilir. Ses olayı yaşanması ya da kelimelerden en az birinin anlamını kaybetmesi direkt olarak o kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağını etkiler. İki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan birleşik kelimelerde ses türemesi ya da üşmesi yaşanıyorsa genellikle o birleşik kelime bitişik yazılır. Bu bağlamda “Babaanne ayrı mı yazılır?” sorusunun cevabı verilebilir.

Babaanne kelimesi “baba annesi” isim tamlamasının kalıplaşmasıyla oluşmuş bir birleşik kelimedir. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te de “babanın annesi” anlamını taşıyan babaanne aslen bir isim tamlamasıdır. Baba annesi isim tamlamasının zamanla kalıplaşmasıyla birlikte babaanne hâlini almıştır.

Deniz altı nasıl yazılır? Deniz altı nasıl yazılır?

Babaanne doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Babaanne yazımı sıklıkla karıştırılır. Babaanne bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır konusunda TDK sözlük ve yazım kılavuzu baz alınarak cevaplanabilir. Bu bağlamda babaanne TDK kurallarına bitişik şekilde olmalıdır çünkü “baba annesi” ifadesinin kalıplaşmasıyla oluşan ifadede ses olayı yaşanmıştır. İki kelime de anlamını yitirmemiş olsa da ses olayı yaşandığı için bitişik yazılması gerekir. Babaane doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler:

  • Babaannesinin vefatından sonra büyük bir buhrana girmişti.
  • Herkes bir yana babaannesi bir yanaydı, ona büyük sevgi ve saygı besliyordu.
  • Babaannesinin annesine yaptıkları ailenin dağılmasına neden olmuştu.
Canımın içi nasıl yazılır? Canımın içi nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilsoğan nasıl yazılır?Yeşilsoğan nasıl yazılır?
YÖKDİL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI! 2023 YÖKDİL sınav soruları ve cevapları nasıl öğrenilir? ÖSYM'den son dakika açıklamasıYÖKDİL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI! 2023 YÖKDİL sınav soruları ve cevapları nasıl öğrenilir? ÖSYM'den son dakika açıklaması
Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

4 ilde 49 gün sonra ders zili bugün çaldı!

4 ilde 49 gün sonra ders zili bugün çaldı!

ATA AÖF bütünleme sınavı 2023 ne zaman, hangi tarihte?

ATA AÖF bütünleme sınavı 2023 ne zaman, hangi tarihte?

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

Herkes merak ediyordu: Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!

Herkes merak ediyordu: Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.