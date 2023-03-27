Babaanne nasıl yazılır? Babaanne ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede sıklıkla kullanılan birleşik kelimeler en az iki kelimenin farklı yollarla bir araya gelmesiyle oluşur. Birleşik kelimeler genellikle belirsiz isim ve sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kalıplaşmış çekimli fiiller ve kısaltma gruplarından oluşur. Birleşik kelimeler birleşirken bazı ses olayları ve anlam değişmeleri yaşayabilir ya da bazı kullanımlar kalıplaşabilir. Bu durumlara göre de birleşik kelimelerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı belirlenebilir.

Babaanne nasıl yazılır?

Birleşik isimler oluşurken çeşitli ses olayı yaşayabilir. Ses olayı yaşanması ya da kelimelerden en az birinin anlamını kaybetmesi direkt olarak o kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağını etkiler. İki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan birleşik kelimelerde ses türemesi ya da üşmesi yaşanıyorsa genellikle o birleşik kelime bitişik yazılır. Bu bağlamda “Babaanne ayrı mı yazılır?” sorusunun cevabı verilebilir.

Babaanne kelimesi “baba annesi” isim tamlamasının kalıplaşmasıyla oluşmuş bir birleşik kelimedir. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te de “babanın annesi” anlamını taşıyan babaanne aslen bir isim tamlamasıdır. Baba annesi isim tamlamasının zamanla kalıplaşmasıyla birlikte babaanne hâlini almıştır.

Babaanne doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Babaanne yazımı sıklıkla karıştırılır. Babaanne bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır konusunda TDK sözlük ve yazım kılavuzu baz alınarak cevaplanabilir. Bu bağlamda babaanne TDK kurallarına bitişik şekilde olmalıdır çünkü “baba annesi” ifadesinin kalıplaşmasıyla oluşan ifadede ses olayı yaşanmıştır. İki kelime de anlamını yitirmemiş olsa da ses olayı yaşandığı için bitişik yazılması gerekir. Babaane doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler: