Bu Avrupa Birliği ülkesi 51 bin lira geliri olana oturum veriyor! İşte başvuru şartları

Avrupa'da yaşamak isteyen emekliler ve düzenli pasif gelire sahip kişiler için Portekiz'in D7 vizesi dikkat çeken seçeneklerden biri. Programın temelinde, başvuru sahibinin Portekiz'de çalışmaya ihtiyaç duymadan kendi geçimini sağlayabilecek ekonomik imkanlara sahip olması bulunuyor. Portekiz Göç ve İltica Ajansı AIMA da oturum işlemlerinde yeterli geçim kaynağının kanıtlanmasını şart koşuyor.

SADECE EMEKLİ MAAŞI DEĞİL

D7 denildiğinde ilk akla gelen gruplardan biri emekliler olsa da başvuruda kullanılabilecek gelir kaynakları bununla sınırlı değil.

Emekli maaşının yanı sıra düzenli kira geliri bulunanlar da şartları karşılamaları halinde başvurabiliyor. Temettü, faiz ve yatırım getirileri ile mevduat, yatırım fonu ve tahvillerden sağlanan gelirler de değerlendirmeye alınabiliyor. Telif ve lisans gelirleri gibi düzenli ve sürdürülebilir pasif kazançlar da başvuruda gelir kaynağı olarak gösterilebiliyor.

AYLIK NE KADAR GELİR GÖSTERMEK GEREKİYOR?

Başvuruya ilişkin kaynakta, 2026 yılı için ana başvuru sahibinin aylık yaklaşık 920 euro düzenli gelir göstermesi gerektiği belirtiliyor. Bu rakam yaklaşık 51 bin TL seviyesine karşılık geliyor.

Ancak Portekiz'e ailece yerleşmek isteyenlerde gerekli gelir miktarı artıyor. Belirtilen hesaplamaya göre ana başvuru sahibinin gelirine ek olarak eş için yüzde 50, her çocuk için ise yüzde 30 oranında ilave gelir aranıyor. Bu hesaplamayla eşi ve bir çocuğuyla başvuru yapan bir kişinin yaklaşık 1.656 euro aylık gelir göstermesi gerekiyor.

DÜZENLİ GELİR YETMİYOR, BİRİKİM DE ÖNEMLİ

D7 sürecinde yalnızca her ay elde edilen gelir dikkate alınmıyor. Başvuru sahibinin banka hesabındaki birikimi de mali yeterliliğin ortaya konulmasında önem taşıyor. Kaynakta yer alan bilgilere göre tek kişinin başvurusunda 11 bin 40 euro, eşle yapılan başvuruda ise 16 bin 560 euro düzeyinde birikim gösterilmesi gerekiyor.

Başvuru sahiplerinden gelirlerinin kaynağını ve devamlılığını gösteren belgeler de talep edilebiliyor. Banka hesap hareketleri, emeklilik belgeleri, kira sözleşmeleri ve yatırım kayıtları bu amaçla kullanılabilecek belgeler arasında bulunuyor.

VİZE ONAYLANDIKTAN SONRA OTURUM SÜRECİ BAŞLIYOR

D7 vizesinin alınması sürecin son aşaması değil. Vizesi kabul edilen başvuru sahipleri Portekiz'e gittikten sonra AIMA üzerinden oturum kartıyla ilgili işlemlerini tamamlıyor. AIMA'nın genel oturum şartları kapsamında geçerli oturum vizesinin yanı sıra kişinin kendisini geçindirebilecek ekonomik imkanlara sahip olduğunu kanıtlaması gerekiyor.

Kaynakta aktarılan bilgilere göre ilk oturum kartı 2 yıl süreyle düzenleniyor. Gerekli koşulların devam etmesi halinde oturum daha uzun süreler için yenilenebiliyor.

5 YIL SONRA KALICI OTURUM VEYA VATANDAŞLIK GÜNDEME GELEBİLİYOR

Portekiz'de yasal olarak geçirilen ikamet süresi, uzun vadede kalıcı oturum veya vatandaşlık yolunu da açabiliyor. Kaynakta 5 yıllık yasal ikamet süresinin ardından bu seçeneklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Ancak D7 vizesi almak, 5 yılın sonunda otomatik olarak Portekiz vatandaşlığı kazanılacağı anlamına gelmiyor. Kalıcı oturum veya vatandaşlık için başvuru sırasında yürürlükte bulunan diğer yasal koşulların da ayrıca yerine getirilmesi gerekiyor.

Bu nedenle D7 vizesini değerlendiren kişilerin gelir limitleri, gerekli birikim, istenen belgeler, ikamet şartları ve vatandaşlık hükümlerini başvuru yapacakları tarihte Portekiz'in resmi makamlarından yeniden kontrol etmeleri önem taşıyor.