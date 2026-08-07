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Bu balık bir insandan daha büyük! 78 kiloluk devle boyunu kıyasladı

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Kısa süreli bir balık avı için Sakarya Nehri'ne giden amatör balıkçılar, karşılarında adeta bir dev buldu. Karasu ilçesinde oltaya takılan yaklaşık 190 santimetre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığındaki yayın balığı, büyüklüğüyle görenleri şaşkına çevirdi. Balığı kıyıya çıkarmak için büyük çaba harcayan balıkçıların sevinci kameralara yansırken, görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 190 santimetre yayın balığı takıldı.

Bu balık bir insandan daha büyük! 78 kiloluk devle boyunu kıyasladı 1

Yakaladığı balığın yanına yatan amatör balıkçının balık ile aralarındaki boy farkını karşılaştırdığı anlar kameraya yansıdı.

78 KİLO, 190 BOYUNDA BALIK

Karasu ilçesi Tepetarla Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'nde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 190 santimetre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

Bu balık bir insandan daha büyük! 78 kiloluk devle boyunu kıyasladı 2

BALIKLA BOY ÖLÇME GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA YANSIDI

Balığı sudan çıkarttıktan sonra kıyıya taşımak için iple araçlarına bağlayıp yardım almak zorunda kalan Cihan Çelik, yere yan yana yatınca balığın büyüklüğü ortaya çıktı.

Bu balık bir insandan daha büyük! 78 kiloluk devle boyunu kıyasladı 3

Cihan Çelik ve birlikte balık tuttuğu arkadaşlarının, balığın uzunluğuna verdikleri sevinç dolu tepkiler ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık Sakarya balık avı
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