Bu balık bir insandan daha büyük! 78 kiloluk devle boyunu kıyasladı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 190 santimetre yayın balığı takıldı.
Yakaladığı balığın yanına yatan amatör balıkçının balık ile aralarındaki boy farkını karşılaştırdığı anlar kameraya yansıdı.
Karasu ilçesi Tepetarla Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'nde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 190 santimetre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.
Balığı sudan çıkarttıktan sonra kıyıya taşımak için iple araçlarına bağlayıp yardım almak zorunda kalan Cihan Çelik, yere yan yana yatınca balığın büyüklüğü ortaya çıktı.
Cihan Çelik ve birlikte balık tuttuğu arkadaşlarının, balığın uzunluğuna verdikleri sevinç dolu tepkiler ise kameraya yansıdı.
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