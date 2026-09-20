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Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra için pil ve şarj bilgileri ortaya çıktı

Samsung Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra'nın Çin'deki sertifikasyonu, her iki modelin de 60W kablolu şarjı desteklediğini gösterdi. Pil verileri ise daha yüksek kapasitelere işaret ediyor.

Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra için pil ve şarj bilgileri ortaya çıktı
Enes Çırtlık

Samsung'un yeni Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modelleri, kısa süre önce Çin'de satış için 3C sertifikası aldı. İki telefon da 60W kablolu şarjı destekliyor. Cihazlarla ilişkilendirilen pil sertifikaları ise kapasitenin artabileceğini gösteriyor.

GALAXY S27 ULTRA'DA KAPASİTE ARTIŞI BEKLENİYOR

3C'nin iki modelin pillerini de sertifikalandırmış olabileceği belirtiliyor. Galaxy S27 Ultra ile ilişkilendirilen pilin nominal kapasitesi 5.534 mAh. Bu değerin, tanıtımda büyük olasılıkla 5.700 mAh tipik kapasite olarak sunulması bekleniyor. Beklenti gerçekleşirse önceki modele göre 700 mAh artış sağlanacak.

Galaxy S27 Pro için belirtilen nominal pil kapasitesi ise 5.087 mAh. Telefonun muhtemelen 5.200 mAh tipik kapasiteyle tanıtılacağı ifade ediliyor. Böylece daha küçük boyutlarına rağmen Galaxy S26 Ultra'dan daha büyük bir pil sunabilir.

Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra için pil ve şarj bilgileri ortaya çıktı 1


Samsung Galaxy S26 Ultra

KABLOLU ŞARJ GÜCÜ AYNI SEVİYEDE

Pil kapasitesindeki olası artışa karşılık kablolu şarj gücünde değişiklik görünmüyor. Her iki model için ortaya çıkan 60W desteği, Galaxy S26 Ultra'nın sunduğu kablolu şarj gücüyle aynı.

Kaynak: GSMArena

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akıllı telefon Samsung pil batarya samsung telefonlar şarj
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