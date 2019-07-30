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Bu besin yaşlanmaya meydan okuyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.07.2019 09:11 | Son Güncelleme

Kırmızı erik de yeşil erik gibi sadece hoş tadıyla değil, içerdiği vitaminler, minerallerle de sevilirliğin hakkını veriyor. Üstelik kırmızı erik yaşlanmayla birlikte pek çok hastalığa da meydan okuyor. Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, kırmızı erik ve faydaları hakkında bilgi verdi.

Bu besin yaşlanmaya meydan okuyor

Kırmızı erik hafif tatlı hafif ekşi mayhoş tadıyla lezzetli olmasının yanında vücuttaki pek çok hücrenin de yardımcısı konumundadır. 100 gram erikte ortalama 60 kalori vardır.

Düşük kalorisi nedeniyle diyet yapanların kurtarıcısıdır. İçerdiği vitamin ve minerallerle sinir sistemini güçlendiren, kansızlığı azaltan, böbreklerin fonksiyonlarını destekleyen kırmızı erik ayrıca bağırsak dostudur.

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Kırmızı eriğin anti-aging etkisi vardır. Kırmızı erik içerdiği bu etki sayesinde yaşlanmaya savaş açmaktadır. Kırmızı eriğin içerdiği fitoflavonoidler ve vitaminler bağ doku yenilenmesi hızlandırmaktadır.

Kırmızı eriğin anti-aging etkisi vardır. Kırmızı erik içerdiği bu etki sayesinde yaşlanmaya savaş açmaktadır. Kırmızı eriğin içerdiği fitoflavonoidler ve vitaminler bağ doku yenilenmesi hızlandırmaktadır.

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Kilo verme sürecinde vücut bir katabolizma sürecine sokulmaktadır. Yani vücut hem yıkılıp hem yeniden yapılmaktadır. Kırmızı erik vücudun yeniden yapılanması açısından çok iyi bir destekçidir.

Özellikle de diyeti spor ile destekleyenlerde kırmızı eriğin etkisi çok fazla olmaktadır.
Kırmızı erik lif açısından çok zengin olduğu ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olduğu için diyet listelerinde mutlaka bulundurulmalıdır.

Kırmızı erik tüketildiğinde, vücuttaki demirin emilimi daha kolay ve hızlı olmaktadır.

Kırmızı erik sayesinde kırmızı kan hücrelerinin ihtiyaç duyduğu demir karşılanabilir böylece vücuttaki kan dolaşımı çok daha iyi olmakta ve kansızlık sorunu önlenebilir.

Özellikle kırmızı et ve yumurta tüketimi sonrasında meyve olarak erik tercih edilerek demir biyoyararlılığı artırılabilir.

Kırmızı erik sindirim sistemini ve bağırsak sağlığını koruma özelliğine sahiptir.

Ayrıca bu mayhoş meyve kabızlığı, şişkinliği ve gazı önler. İçinde bağırsakları çalıştırmaya yarayan maddeler bulunan kırmızı erik kabızlık sorunlarında mutlaka önerilir.

Bunun yanında serbest radikallerle savaşma özelliğindeki kırmızı erik özellikle meme, bağırsak, pankreas, mide kanserlerinden korunmak için de yenilebilir.

Diyabet hastalarına eriği direkt meyve olarak tüketmeli. Lif oranı yüksek olan kırmızı erik tok tutucu özelliğe de sahiptir. Çiğ badem ya da çiğ fındıkla, uzmanın vereceği miktarda yenirse tokluk süreci uzamaktadır.

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