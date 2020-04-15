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Bu besinler mutluluk veriyor! Daha mutlu bir hayat için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Yoğun iş temposu, sınav haftası, kapalı hava gibi birçok neden insanların mutsuz olmasına yol açar. Kendi içine kapanan ve olumsuz duygularla boğuşan insanlar, bu durumdan çıkabilmek için her yolu dener. Ancak, "Her yolu denedim ama mutlu olamıyorum" diyorsanız listemizdeki yiyeceklere mutlaka göz atmalısınız. Çünkü bu besinler mutluluğa giden en kestirme yol!

Büyük şehirlerde yaşayan mutsuz insan sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu durumda insanlar genelde depresyonla mücadele etmek için kendilerini yemek yemeye veriyor. Hal böyle olunca da kilo alan bireyler tekrar depresyona girerek kendilerini sonsuz bir döngünün içinde buluyor. Eğer siz de kendinizi bu döngünün içinde görüyorsanız size müjdeli bir haberimiz var. Sizin için yazdığımız bu besinleri tüketerek kilo almadan mutluluk kapılarını aralayabilirsiniz!

MUTLULUK VEREN YİYECEKLER

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İnsanlara en çok mutluluk veren yiyeceklerin başında şüphesiz çikolata gelir. Ancak aşırı tüketildiğinde kilo aldıran ve sivilce yapan çikolata, yedikten sonra büyük bir pişmanlığa sürükleyebilir. Ama tabii ki iyi olmak için illa çikolata yemenize gerek yok. Uzmanlar, insanların sebze, meyve gibi birçok sağlıklı besinde mutluluğu bulabileceğini belirtir. İşte yüksek oranda serotonin hormonu sağlayan gıdaların listesi...


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