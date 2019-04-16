Bu besinlerden uzak durun! Dişleri mahvediyor...

Sıklıkla tükettiğimiz bazı yiyecek ve içecekler aslında dişerinizi aşındırabilir, çatlatabilir veya zarar verebilir. Ağız sağlığı aynı zamanda vücudumuzdaki bir çok hastalığın da göstergesidir. Sağlıklı bir ağıza, dişlere ve güzel bir gülümsemeye sahip olabilmek için diş hekimleri şu yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini söylüyor.

1. Granola bar



Son zamanlarda popülerliği artan, bir çok kişinin sağlıklı beslenmek için ara öğünlerinde tercih ettiği granola barların aslında dişler için son derece zararlı olduğunu biliyor muydunuz? Diş hekimleri, granola barların akışkan ve şekerli yapısı yüzünden dişlere zarar verdiğini açıkladı. Ara öğünlerde granola barlar yerine meyve ve süt ürünleri tüketilmesini öneriyorlar.

2. Limonlu su



Yine son zamanlarda zayıflamaya yardımcı olduğu gerekçesiyle limonlu su tüketiminin arttığını görüyoruz. Limonun asitli olması nedeniyle diş minesine zarar verdiğini söyleyen diş hekimleri, eğer suyu limonlu tüketmek istiyorsanız, bir öğünün yanında tüketmenizi öneriyorlar.

3. Sütlü ve kremalı kahveler

Kahvenin sağlığa oldukça yararlıdır ve sade olarak tüketildiğinde ağız sağlığı açısından da hiç bir zararı yoktur. Ama diş hekimleri, kahveye eklenen krema ve sütün dişlere zarar verdiğini söylüyorlar. Kahveyi sade tüketemiyorsnız, günde bir fincandan fazla içmeyi önermiyorlar. Kremalı ve sütlü kahveler yerine yeşil çay tüketmenizi öneriyorlar.