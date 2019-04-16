Bu besinlerden uzak durun! Dişleri mahvediyor...

Sıklıkla tükettiğimiz bazı yiyecek ve içecekler aslında dişerinizi aşındırabilir, çatlatabilir veya zarar verebilir. Ağız sağlığı aynı zamanda vücudumuzdaki bir çok hastalığın da göstergesidir. Sağlıklı bir ağıza, dişlere ve güzel bir gülümsemeye sahip olabilmek için diş hekimleri şu yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini söylüyor.
Son zamanlarda popülerliği artan, bir çok kişinin sağlıklı beslenmek için ara öğünlerinde tercih ettiği granola barların aslında dişler için son derece zararlı olduğunu biliyor muydunuz? Diş hekimleri, granola barların akışkan ve şekerli yapısı yüzünden dişlere zarar verdiğini açıkladı. Ara öğünlerde granola barlar yerine meyve ve süt ürünleri tüketilmesini öneriyorlar.
Yine son zamanlarda zayıflamaya yardımcı olduğu gerekçesiyle limonlu su tüketiminin arttığını görüyoruz. Limonun asitli olması nedeniyle diş minesine zarar verdiğini söyleyen diş hekimleri, eğer suyu limonlu tüketmek istiyorsanız, bir öğünün yanında tüketmenizi öneriyorlar.
Kahvenin sağlığa oldukça yararlıdır ve sade olarak tüketildiğinde ağız sağlığı açısından da hiç bir zararı yoktur. Ama diş hekimleri, kahveye eklenen krema ve sütün dişlere zarar verdiğini söylüyorlar. Kahveyi sade tüketemiyorsnız, günde bir fincandan fazla içmeyi önermiyorlar. Kremalı ve sütlü kahveler yerine yeşil çay tüketmenizi öneriyorlar.
Diş hekimleri asitli içeceklerin içerdikleri asit ve şekerin dişlere oldukça zarar verdiğini ve bunlardan kaçınılması gerektiğini açıkladılar. Asitli içecek tükettikten hemen sonra dişlerin fırçalanmasının, dişlere daha çok zarar vereceğini bu yüzden asitli içecek tüketilmemesini öneriyorlar.
Buzun dişlerle kırılmasının diş minesine zarar verdiğini açıklayan diş hekimleri, diş minesinin de kristalden oluştuğunu ve bu nedenle buzun kırılmaya çalışılmasının diş minesini aşındırdığını söylüyorlar.Diş hekimleri, buzun kırılması yerine ağızda eritilmesini öneriyorlar.
Patlamış mısır ve patates cipsinin içerdiği şeker nedeniyle dişlere zararlı olduğunu söyleyen diş hekimleri, sürekli tüketilmesi halinde dişlerin büyük risk altında olduğunu açıkladılar. Özellikle diş aralarına giren ve dişe yapışan patlamış mısırın, hem dişlerden temizlenmesinin zor olduğunu hem de temizlenirken diş aralarının daha fazla açılmasına neden olduğu için diş sağlığını bozduğunu söylüyorlar.
Kurutulmuş meyvelerin yapışkan ve şekerli yapısından dolayı dişlere tıpkı karamel, şekerler ve sakızlar kadar zarar verdiğini açıklayan diş hekimleri, kurutulmuş meyve tüketilmesi halinde dişlerin 24 saat içinde fırçalanması gerektiğini söylüyorlar.
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