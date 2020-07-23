YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Bu besinleri tüketmezseniz kemikleriniz güçsüz kalabilir! Çoğu kişi risk altında...

Bu besinleri tüketmezseniz kemikleriniz güçsüz kalabilir! Çoğu kişi risk altında...

Göksi Beköz Göksi Beköz
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sağlıklı beslenmek, aslında kilonuzu kontrol altında tutmaktan çok daha fazlası… Vücudunuzdaki tüm organların ve sistemlerin düzgün çalışmasını sağlamak, kemik ve kas sağlığınızı korumak için beslenmenize dikkat etmelisiniz. İhtiyaç duyduğunuz vitamin, mineral ve diğer önemli besin maddelerini alarak, kemik sağlığınız dahil olmak üzere genel vücut sağlığınızı iyileştirebilirsiniz.

Bu besinleri tüketmezseniz kemikleriniz güçsüz kalabilir! Çoğu kişi risk altında...

Yaşlandıkça kemikler daha zayıf ve kırılgan hale gelir. Aynı şekilde kaslar da zayıflar. Sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmak, kas gücünüzü korurken kemiklerinizi de güçlü tutar. Güçlü kemikler inşa etmek için vücudunuzun iki temel besin maddesine ihtiyacı var. Bunlar D vitamini ve kalsiyum. Kemiklerinizi ve dişlerinizi güçlendirmek için kalsiyum, vücudunuzun kalsiyumu emmesini sağlamak için D vitamini almalısınız. Aşağıdaki listede bulunan besinleri düzenli tüketerek kemik sağlığınızı koruyabilirsiniz.

KEMİK SAĞLIĞINA İYİ GELEN YİYECEKLER

Kaç yaşında olursanız olun, kemik ve kaslarınızı sağlıklı tutmak konusunda geç kalmış sayılmazsınız. Kalsiyum ve D vitamini bakımından zengin besinler yiyerek, osteoporozu önleyebilirsiniz. Sağlıklı yiyecekler size güç ve enerji katarken, hayatın tadını çıkarmanıza da izin verir. Sağlıklı beslenmeyi sporla desteklediğiniz zaman, vücudunuz daha da güçlenir, hastalıklara yakalanma riskiniz en aza iner. İşte, kemik sağlığınızı korumak için tüketmeniz gereken besinler!

Yoğurt: Hemen herkesin severek tükettiği yoğurt, yüksek oranda D vitamini içerir. Her gün yoğurt yiyerek günlük kalsiyum alımınızın yüzde 30’unu karşılayabilirsiniz.

Süt: Çocukların beslenme düzeninde temel bir madde olmasına rağmen sütü, yetişkinlerin de tüketmesi tavsiye edilir. Bir bardak yağsız süt, günlük kalsiyum ihtiyacınızın yüzde 30’unu giderebilir. D vitamini bakımından zengin olan süt, güçlü kemikler için gerekli olan besin maddelerini sunar.

Somon ve ton balığı: Sadece kalbiniz için değil, kemikleriniz için de somon ve ton balığı tüketmelisiniz. Bir porsiyon somon, günlük D vitamini ihtiyacınızı karşılarken, aynı zamanda kalsiyum desteği de sağlar.

Ispanak: Kemik sağlığı konusunda yeşillikleri ve özellikle ıspanağı hafife almamalısınız. Sadece bir porsiyon pişmiş ıspanak, bol miktarda kalsiyum, lif, demir ve A vitamini içerir. Mide probleminizden dolayı ıspanağı pişmiş şekilde tüketemiyorsanız çiğ olarak yemeyi deneyebilirsiniz.

Yağsız et: Büyük bir parça sulu biftek lezzetli gelebilir, ancak kemik sağlığınızı önemsiyorsanız tavuk eti ya da yağsız kırmızı et tüketmelisiniz.

Yumurta: Her derde deva olarak bilinen yumurta, kemiklerinizin güçlü kalmasına yardımcı olur. Yumurtasız bir kahvaltı, her anlamda eksik sayılır. Bu lezzetli ve faydalı besin, kalsiyumdan proteine kadar önemli birçok bileşenle yüklü.

Fıstık ezmesi: Tok tutucu, besleyici ve protein deposu olarak öne çıkan fıstık ezmesi, kemiklerinizi korumanız konusunda da ek fayda sunar. Öğün aralarında bir atıştırmalık arıyorsanız fıstık ezmesi tüketebilir, genel sağlığınızı korurken kemik sağlığınızı da destekleyebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı
Birbirinden nefis zeytinyağlı kabak tarifleri! Kızartmanıza gerek yok...Birbirinden nefis zeytinyağlı kabak tarifleri! Kızartmanıza gerek yok...
Kabardıkça iştahları kabartan revani tatlısıKabardıkça iştahları kabartan revani tatlısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yaz akşamlarına en çok o yakışır

Yaz akşamlarına en çok o yakışır

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmanlar uyardı! Eğer o gruptaysanız sakın ketojenik diyete başlamayın...

Uzmanlar uyardı! Eğer o gruptaysanız sakın ketojenik diyete başlamayın...

Ünlü şef, Gaziantep'in eşsiz lezzeti lebeniye çorbasının püf noktasını açıkladı! Bu tarif sayesinde...

Gaziantep'in eşsiz lezzeti lebeniye çorbası

Birbirinden nefis zeytinyağlı kabak tarifleri! Kızartmanıza gerek yok...

Birbirinden nefis zeytinyağlı kabak tarifleri! Kızartmanıza gerek yok...

Bu tarifi kimse hatırlamıyor! Lezzetiyle herkesi kendine aşık eden etli soğan dolması tarifi...

Lezzetiyle herkesi kendine aşık eden etli soğan dolması!

Hem doyacaksınız hem de hiç kilo almayacaksınız! Enfes bir kahvaltı için...

Hem doyacaksınız hem de hiç kilo almayacaksınız! Enfes bir kahvaltı için...

Bu yiyecekler ve davranışlar kalp krizine sebep oluyor! Risk altında olabilirsiniz...

Bu yiyecekler ve davranışlar kalp krizine sebep oluyor! Risk altında olabilirsiniz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.