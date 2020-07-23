Bu besinleri tüketmezseniz kemikleriniz güçsüz kalabilir! Çoğu kişi risk altında...

Kaç yaşında olursanız olun, kemik ve kaslarınızı sağlıklı tutmak konusunda geç kalmış sayılmazsınız. Kalsiyum ve D vitamini bakımından zengin besinler yiyerek, osteoporozu önleyebilirsiniz. Sağlıklı yiyecekler size güç ve enerji katarken, hayatın tadını çıkarmanıza da izin verir. Sağlıklı beslenmeyi sporla desteklediğiniz zaman, vücudunuz daha da güçlenir, hastalıklara yakalanma riskiniz en aza iner. İşte, kemik sağlığınızı korumak için tüketmeniz gereken besinler!

Yaşlandıkça kemikler daha zayıf ve kırılgan hale gelir. Aynı şekilde kaslar da zayıflar. Sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmak, kas gücünüzü korurken kemiklerinizi de güçlü tutar. Güçlü kemikler inşa etmek için vücudunuzun iki temel besin maddesine ihtiyacı var. Bunlar D vitamini ve kalsiyum. Kemiklerinizi ve dişlerinizi güçlendirmek için kalsiyum, vücudunuzun kalsiyumu emmesini sağlamak için D vitamini almalısınız. Aşağıdaki listede bulunan besinleri düzenli tüketerek kemik sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Süt: Çocukların beslenme düzeninde temel bir madde olmasına rağmen sütü, yetişkinlerin de tüketmesi tavsiye edilir. Bir bardak yağsız süt, günlük kalsiyum ihtiyacınızın yüzde 30’unu giderebilir. D vitamini bakımından zengin olan süt, güçlü kemikler için gerekli olan besin maddelerini sunar.

Somon ve ton balığı: Sadece kalbiniz için değil, kemikleriniz için de somon ve ton balığı tüketmelisiniz. Bir porsiyon somon, günlük D vitamini ihtiyacınızı karşılarken, aynı zamanda kalsiyum desteği de sağlar.

Ispanak: Kemik sağlığı konusunda yeşillikleri ve özellikle ıspanağı hafife almamalısınız. Sadece bir porsiyon pişmiş ıspanak, bol miktarda kalsiyum, lif, demir ve A vitamini içerir. Mide probleminizden dolayı ıspanağı pişmiş şekilde tüketemiyorsanız çiğ olarak yemeyi deneyebilirsiniz.

Yağsız et: Büyük bir parça sulu biftek lezzetli gelebilir, ancak kemik sağlığınızı önemsiyorsanız tavuk eti ya da yağsız kırmızı et tüketmelisiniz.

Yumurta: Her derde deva olarak bilinen yumurta, kemiklerinizin güçlü kalmasına yardımcı olur. Yumurtasız bir kahvaltı, her anlamda eksik sayılır. Bu lezzetli ve faydalı besin, kalsiyumdan proteine kadar önemli birçok bileşenle yüklü.

Fıstık ezmesi: Tok tutucu, besleyici ve protein deposu olarak öne çıkan fıstık ezmesi, kemiklerinizi korumanız konusunda da ek fayda sunar. Öğün aralarında bir atıştırmalık arıyorsanız fıstık ezmesi tüketebilir, genel sağlığınızı korurken kemik sağlığınızı da destekleyebilirsiniz.

