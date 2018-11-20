Bu besinlerin yedikçe boy uzattığı kanıtlandı

Sağlıklı bir boy uzaması için sağlıklı kemik yapısı gerekmektedir. Kemiklerin gelişip yenilenmesi için de vücut bazı vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Gelişimi destekleyen en önemli mineraller ise kalsiyum ve fosfordur. Kalsiyum ve fosforun yanı sıra gelişimi destekleyen bir vitamin kaynağı da D vitaminidir.
D vitaminin vücuda alımı, minerallerin de etkin bir şekilde emilmesini sağlar. D vitaminin temel kaynağı güneştir. Bahar ve yaz aylarında günde 15-30 dakika arası güneş ışınlarından faydalanabilirsiniz. D vitaminini besinlerden takviye olarak da almak mümkün. Bu gıdalar ise; yumurta sarısı, balık yağı ve karaciğerdir.
Kemik gelişimini henüz tamamlamayan bireylerin günde 2 bardak süt içmesi boy uzamasını destekleyerek kemik yapısını güçlendirecektir. Sütün boy uzamasına katkı sağlayabilmesi için gece yatmadan önce tüketilmesi tavsiye ediliyor. Gece yatmadan önce içilen süt büyüme hormonunun salgılanmasını destekler.
Kalsiyum, kemik gelişiminde başrolde bulunan bir kaynaktır. Bu yüzden süt ve süt ürünlerini tüketmek doğru bir beslenme biçimi olacaktır. Özellikle sebze yemeklerinin yanında yoğurt tüketilmesi, kahvaltı menüsünde muhakkak peynir yenilmelidir.
Brokol, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu korur. Bu etkisinin yanı sıra boy uzamasına katkı sağlar. Gelişim çağında olan çocukların haftada bir kez brokoli tüketmesi tavsiye edilir.
Kuru meyveler iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Ara öğün olarak sütle birlikte yenebilir. Ancak buradaki önemli nokta meyvelerin tüketim miktarıdır. Gereğinden fazla tüketildiğinde kilo sorunu yaratabilir.
Susam, kalsiyum bakımından son derece zengindir. Bu yüzden çocukların beslenme programlarında susamı muhakkak bulundurmalısınız. Fakat kuru meyve tüketimi gibi susamın da tüketilmesi kontrollü bir şekilde yapılmalı çünkü yağ oranı yüksektir. Bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Porsiyon kontrolü iyi bir şekilde ayarlanmalıdır.
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