Bu besinlerin yedikçe boy uzattığı kanıtlandı

Sağlıklı bir boy uzaması için sağlıklı kemik yapısı gerekmektedir. Kemiklerin gelişip yenilenmesi için de vücut bazı vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Gelişimi destekleyen en önemli mineraller ise kalsiyum ve fosfordur. Kalsiyum ve fosforun yanı sıra gelişimi destekleyen bir vitamin kaynağı da D vitaminidir.

D vitaminin vücuda alımı, minerallerin de etkin bir şekilde emilmesini sağlar. D vitaminin temel kaynağı güneştir. Bahar ve yaz aylarında günde 15-30 dakika arası güneş ışınlarından faydalanabilirsiniz. D vitaminini besinlerden takviye olarak da almak mümkün. Bu gıdalar ise; yumurta sarısı, balık yağı ve karaciğerdir.

Boy uzamasına yardımcı olan besinler;

Kemik gelişimini henüz tamamlamayan bireylerin günde 2 bardak süt içmesi boy uzamasını destekleyerek kemik yapısını güçlendirecektir. Sütün boy uzamasına katkı sağlayabilmesi için gece yatmadan önce tüketilmesi tavsiye ediliyor. Gece yatmadan önce içilen süt büyüme hormonunun salgılanmasını destekler.

Kalsiyum, kemik gelişiminde başrolde bulunan bir kaynaktır. Bu yüzden süt ve süt ürünlerini tüketmek doğru bir beslenme biçimi olacaktır. Özellikle sebze yemeklerinin yanında yoğurt tüketilmesi, kahvaltı menüsünde muhakkak peynir yenilmelidir.