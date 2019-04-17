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Bu bilgiler hepimize lazım: Mutfak temizliğinde çığır açtıracak 10 muazzam bilgi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.04.2019 09:33 | Son Güncelleme

Evimizin en önemli alanlarından biri olan mutfağın temizliği son derece önemli bir konudur. Yeteri kadar temiz olmadığı zaman birçok sağlık problemi de beraberinde gelir. İşte bu bilgiler sayesinde hem mutfağınızı kendinizi yormadan, pratik bir şekilde temizleyecek hem de kusursuz bir alana imza atmış olacaksınız.

Bu bilgiler hepimize lazım: Mutfak temizliğinde çığır açtıracak 10 muazzam bilgi

Mutfağınızı tertemiz yapmak için bu etkili ve kolay bilgilere mutlaka göz atın!

lif

Soğan ve patates liflerini çöpe atmak yerine onları tencereleri temizlemek için değerlendirebilirsiniz. Süngeri filenin içine yerleştirin ve ağız kısmını bağlayın. Köpürterek tencereleri ovalayın. Geçmek bilmeyen lekelerden bu yöntemle kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz. Hem de tencerelere parlaklık kazandırmış olursunuz.

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Süngerleri devamlı olarak karıştırıyorsanız bu durumu çözmek için son derece kolay ve etkili olan yöntemi uygulayabilirsiniz; süngerlerden birinin ucunu kesin. Böylelikle hangisinin bulaşık hangisinin temizlik için olduğunu kolay bir şekilde anlayacaksınız.

sirke

Kireçli su, bulaşıklara her zaman zarar verir. Bunun önüne geçmek için bir kasenin içine sirke koyun ve bulaşık makinesinin içine yerleştirin. Sirke, sudaki kireci bertaraf edecek ve bulaşıkların tam anlamıyla yıkanmasına yardımcı olacaktır.

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Bardaklara yapışıp kalan kahve lekesinden kurtulmak için içine bir tatlı kaşığı karbonat ekleyin ve üzerine 1/2 kahve fincanı sıcak su koyun. Birkaç dakika bekledikten sonra bulaşık süngeri ile ovalayın. Bitti bu iş!

lavabo

Lavaboda hemen hemen her şeyi yıkıyor, duruluyoruz. Hal böyle olunca da mutfağın en kirli alanı lavabo diyebiliriz. Üstüne bir de kötü kokular gelmeye başladıysa acil bir şekilde müdahale etmeniz gerekir. Bunun için yapmanız gereken şey; bir miktar karbonat ve limon suyunu lavaboya dökün. Yaklaşık 5,10 dakika kadar bu şekilde bekleyin ve ardından sıcak su dökün.

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Paslanmış demir döküm tencerelerin temizliğini patates ile gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için patatesi ortadan ikiye kesin. Kesilmiş düz yüzeye karbonat dökün ve paslanmış alanlara sürtün.

çöp

Mutfağın içinde çöp kovası varsa onun kötü koku yaymama şansı yoktur. Mutfaktaki çöp kokusunu gidermek için kovanın içine iki top lavanta yağına batırılmış pamuk atın. Çöp kovasının her açıldığında etrafa lavanta kokusu yayılacaktır. Kokulu yağları tercihinize göre seçebilirsiniz.

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