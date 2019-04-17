Bu bilgiler hepimize lazım: Mutfak temizliğinde çığır açtıracak 10 muazzam bilgi

Mutfağınızı tertemiz yapmak için bu etkili ve kolay bilgilere mutlaka göz atın!

Soğan ve patates liflerini çöpe atmak yerine onları tencereleri temizlemek için değerlendirebilirsiniz. Süngeri filenin içine yerleştirin ve ağız kısmını bağlayın. Köpürterek tencereleri ovalayın. Geçmek bilmeyen lekelerden bu yöntemle kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz. Hem de tencerelere parlaklık kazandırmış olursunuz.

Süngerleri devamlı olarak karıştırıyorsanız bu durumu çözmek için son derece kolay ve etkili olan yöntemi uygulayabilirsiniz; süngerlerden birinin ucunu kesin. Böylelikle hangisinin bulaşık hangisinin temizlik için olduğunu kolay bir şekilde anlayacaksınız.

Kireçli su, bulaşıklara her zaman zarar verir. Bunun önüne geçmek için bir kasenin içine sirke koyun ve bulaşık makinesinin içine yerleştirin. Sirke, sudaki kireci bertaraf edecek ve bulaşıkların tam anlamıyla yıkanmasına yardımcı olacaktır.

Bardaklara yapışıp kalan kahve lekesinden kurtulmak için içine bir tatlı kaşığı karbonat ekleyin ve üzerine 1/2 kahve fincanı sıcak su koyun. Birkaç dakika bekledikten sonra bulaşık süngeri ile ovalayın. Bitti bu iş!