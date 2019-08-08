Bu bilgilere hepimizin ihtiyacı var: Fast food restoranlarında yememeniz gereken 6 şey

Zincir restoran çalışanları yemek sipariş etmek için en kötü zamanları ve aslında neler yemememiz gerektiğini anlattılar. Siz de birer fast food aşığı iseniz bu tavsiyeleri okumalısınız...

MİLKSHAKE

Restoran çalışanları milkshake'lerin son derece sağlıksız olduğunu söylüyor. "Şeker çorbası gibi bir şey" diye adlandırdıkları içeceklerin yüzde 18'inin kremadan oluştuğunu belirtiyorlar. Aynı zamanda kıvamının hiçbir zaman tutmadığının da altını çiziyorlar.

BALIK SANDVİÇ



Deniz ürünleriyle hazırlanan sandviç ve burgerlerden uzak durmanız gerektiğini söylüyorlar. Bunları menüdeki en sağlıksız şey olarak değerlendiriyorlar, çünkü ürünlerin tazeliği her zaman bir soru işareti...

MANTARLI PİZZA



Bu iddia çok kuvvetli sevgili okur! Mantarlı pizza sipariş ettiğinizde her zaman çok dikkatli olun. Aklınıza gelmez ama üzerinde çamur var mı yok mu, buna iyice bakın.

TAVUK SANDVİÇ

Sağlıklı olsun diye ızgara tavuklu sandviç yemeye kalkıyorsanız hata yapıyorsunuz. Bir zincir fast food restoranı çalışanı der ki; "Bu tavuklar menüdeki diğer ürünlere göre çok daha uzun süre bekliyor ve lastik gibi oluyor."

SALATA

Eğer paranızın karşılığını almak istiyorsanız salata söylemekten kaçının. Son derece özensiz ve lezzetsiz hazırlanan salatayla kimse öğününü geçirmek istemez.



