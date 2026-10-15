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Türkiye'de sadece Elazığ'da kiloyla satılıyor! Geçen yıl 800 TL'ydi, şimdi 250 TL

Elazığ'da balık sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşlar, en lezzetli ve yağlı döneminde olmasından dolayı palamudu tercih ediyor. Türkiye'de sadece Elazığ'da kilo ile satılan palamut, 250 liradan alıcı buluyor.

Türkiye'de sadece Elazığ'da kiloyla satılıyor! Geçen yıl 800 TL'ydi, şimdi 250 TL
Gökçen Kökden

Elazığ'da soğuyan havayla birlikte vatandaşların balığa olan rağbeti arttı. Yeni sezonla beraber tezgahlarda çeşitlilik artarken vatandaşların en çok tercih ettiği ürünlerin başında ise palamut balığı yer aldı.

Türkiye de sadece Elazığ da kiloyla satılıyor! Geçen yıl 800 TL ydi, şimdi 250 TL 1

Palamudun yanı sıra alabalık, istavrit ve somon da tercih ediliyor. Türkiye'de sadece Elazığ'da kilo ile satılan palamut, yoğun ilgi görüyor.

"TÜRKİYE'DE DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY BALIK FİYATLARIDIR"

Türkiye de sadece Elazığ da kiloyla satılıyor! Geçen yıl 800 TL ydi, şimdi 250 TL 2

Bu sene palamut bereketi yaşandığını anlatan balıkçı Ramazan Erdoğan, "Elazığ'da palamut kiloyla satılıyor. Grama vurduğun zaman tane hesabıyla aynı fiyata geliyor. Şu anda balık büyüdü 1 kilo civarında geliyor. Tanesi 150-200 lira arasında değişiyor. Palamut her sene olan bir balık değil, bir sene olur bir sene olmaz. Geçen sene fiyatı 700-800 lira bandındaydı. Bu sene bol olmasından kaynaklı tezgahtaki satış fiyatımız, 250 lira. Vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var. Çocuklar için çok iyi. Bağışıklık ve omega3 için çok besleyici ve doyurucu bir balık çeşididir. Vatandaşların şu anda en çok ilgi gösterdiği balık palamut, sonrasında ise istavrit ve somon balığıdır. Havalar soğuyunca bizim coğrafyada balık yeniyor. Başka bölgelerde yaz-kış fark etmiyor, sağlık için haftada en az iki defa balık tüketiyor. Burada da yenilmesi lazım ama coğrafya kaderdir. Değişmeyen hatta düşen tek şey balık fiyatlarıdır. Hamside biraz farklılık var ama alabalık geçen sene 250 liraydı, halen aynı. Diğer balık çeşitleri de geçen senenin fiyatıyla aynı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
balık palamut
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