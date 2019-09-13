Mynet Trend

Bu bir tıraş makinesi mi?

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 13.09.2019 08:23 | Son Güncelleme

Apple, gerçekleştirdiği özel etkinliğinde yeni akıllı telefonlarını görücüye çıkardı. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, bir kesim tarafından beğeni toplarken bir kesim tarafından da fazlasıyla eleştirildi.

Bu bir tıraş makinesi mi?

iPhone 11, 6.1 inç değerde IPS LCD ekrana sahip. Alüminyum kasası ve cam tasarımı var. Suya ve toza karşı dayanıklı olan ürünün arka kısmında çıkıntılı olarak dual kamera sistemi konumlandırılmış. Ürün, gücünü A13 Bionic çip setinden alıyor.
iPhone 11 Pro ise, 5.8 inç OLED ekranla geliyor. Cam tasarım ve çelik iskeleti mevcut. Suya ve toza karşı dayanıklı ve arka tarafında üçlü kamera sistemi var. Ürün, gücünü A13 Bionic çip setinden alıyor.

Son olarak iPhone 11 ProMax, 6.5 inç OLED ekrana sahip. Cam tasarım ve çelik iskeleti mevcut. Suya ve toza karşı dayanıklı ve arka tarafında üçlü kamera sistemi var. Ürün, gücünü A13 Bionic çip setinden alıyor.

Daha fazla detayı videomuzda bulabilirsiniz.

Okul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediyeOkul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediye
The Surge 2 için yeni bir oynanış videosu yayınlandıThe Surge 2 için yeni bir oynanış videosu yayınlandı
Death Stranding'den 1 saatlik oynanış videosu geldi!Death Stranding'den 1 saatlik oynanış videosu geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iPhone 11 iPhone 11 Pro

En Çok Okunan Trend Haberler

Beşiktaşlı yıldızın mesajlarını ifşa etti!

Beşiktaşlı yıldızın mesajlarını ifşa etti!

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı

18 yaşındaki genci vurdu! Sebebi 'pes' dedirtti

18 yaşındaki genci vurdu! Sebebi 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iPhone 11’in çıkış tarihi hakkında ilk sızıntı!

iPhone 11’in çıkış tarihi hakkında ilk sızıntı!

Kırılmayan, su geçirmeyen, her koşulda çalışabilen telefon

Kırılmıyor, su geçirmiyor...

Verilerin güvenliği için öğrencilerin uygulayabileceği 7 tavsiye

Verilerin güvenliği için 7 tavsiye

Nintendo Switch 9.0.0 güncellemesi bugün yayınlandı

Merakla beklenen güncelleme yayınlandı

Honor 20 : En uygun fiyatlı amiral gemisi

Honor 20 : En uygun fiyatlı amiral gemisi

Google Play Pass sistemini çok yakında duyuracağını açıkladı

Google duyurdu! Çok yakında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.