Bu bir tıraş makinesi mi?

iPhone 11, 6.1 inç değerde IPS LCD ekrana sahip. Alüminyum kasası ve cam tasarımı var. Suya ve toza karşı dayanıklı olan ürünün arka kısmında çıkıntılı olarak dual kamera sistemi konumlandırılmış. Ürün, gücünü A13 Bionic çip setinden alıyor.

iPhone 11 Pro ise, 5.8 inç OLED ekranla geliyor. Cam tasarım ve çelik iskeleti mevcut. Suya ve toza karşı dayanıklı ve arka tarafında üçlü kamera sistemi var. Ürün, gücünü A13 Bionic çip setinden alıyor.

Son olarak iPhone 11 ProMax, 6.5 inç OLED ekrana sahip. Cam tasarım ve çelik iskeleti mevcut. Suya ve toza karşı dayanıklı ve arka tarafında üçlü kamera sistemi var. Ürün, gücünü A13 Bionic çip setinden alıyor.

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