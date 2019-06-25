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Bu çiftlikteki horozlar boyutlarıyla dikkat çekiyor

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.06.2019 08:33 | Son Güncelleme

Tokat’ta onlarca çeşit kümes hayvanın bulunduğu çiftlikte dünyanın en küçük ırkı "serama" horozu ile en büyük ırkı "Brahma" dikkat çekiyor.

Tokat’ta, Soğucak bağlarında kümes hayvanı besleyen Mehmet Bingöl, çiftliğe dönen bahçesinde birçok cinste tavuk ve horoz, kaz, tavus kuşu ve hindi besliyor. Kümes hayvanları içerisinde ise Malezya kökenli, dünyanın en küçük ırkı olarak bilinen "serama" ile anavatanı Hindistan olan en büyük ırkı "Brahma" dikkat çekiyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HOROZU 6 KİLOGRAMI GEÇİYOR

Bingöl, hobi olarak uzun yıllar önce başladığı süs tavuğu yetiştiriciliğinde birçok cinsi kümesinde beslediğini belirterek, “Dünyanın en büyük horozu 6 kilogramı geçiyor, en küçük horozu ise 400 gram civarında geliyor. En küçük ırkın tavukları 250 gram civarında geliyor” diye konuştu. (DHA)

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Tokat horoz kümes büyük

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