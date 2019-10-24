Bu Çin atasözleri size hayatı tekrar sorgulatacak!

Atalarımız bir söz söylemişse kesinlikle kulak vermek hayatımızda uygulamak gerekir. Çünkü o sözler binlerce yıllı tecrübenin ürünüdür. Bizlere yol gösterir ve bizlerin hayatı daha net bir şekilde anlamamızı sağlar. Sizler için okuduğunuzda hayatın gerçekliğiyle daha da net bir şekilde yüzleşmenizi sağlacak 15 atasözünü derledik. İşte ders niteliğindeki o atasözleri...

1. Derin suların ortasında hareketsiz duran bir ejderha, yengeçlerin tutsağı olmaya mahkûmdur.

2. Dünyada iki kusursuz insan vardır... İlki öldü, ikincisi de henüz doğmadı.

3. Yüce ruhlar iradeye sahiptir, güçsüz ruhların sadece dilekleri vardır.

4. Herkes zirvede aynı manzarayı görür fakat zirveye ulaşırken görülenler herkes için apayrıdır.

5. Belki üzüntü kuşlarının başının üstünde uçmasını engelleyemezsin fakat üzerine yuva yapmasını engellemek elinde.

6. Dağı yerinden oynatan biri önce küçük taşların yerini değiştirmeyle başlar.

7. En sağlam kilit, iç rahatlığıyla açık bırakabildiğin kilittir.

8. Bir işe başlamak en kolayıdır, o işi çalışır tutmak ise en zorudur.

9. Ağacın ne kadar heybetli olduğunun bir önemi yok, yaprakları her koşulda yere dökülür.

10. Evlilik bir kaleye benzer, dışarıdakiler içeri girmeye, içeridekiler ise dışarı çıkmanın hayalini kurar.

11. Karanlığa küfretmek yerine bir mum yakmayı dene.

12. Duyduğuna asla inanma. Gördüğünün yarısına, ancak yaptığının tamamına inan.

13. Gazetedeki yalanlar bir çorbaya düşen fare dışkısına benzer. İğrençliği bir yana, görülmemesi imkansızdır.

14. İntikam peşindeysen düşmanına kazdığın mezarın yanına bir tane de kendin için kaz.

15. Kızgınlığın seni sardığı bir anda sabırlı olursan bin günlük pişmanlıktan kurtulursun.





