Bu Civilization 6 modu oyunun Civilization 5 gibi görünmesini sağlıyor!

Steam Atölye'den ulaşabileceğiniz yeni mod, oyunun görselliğini tamamen Civilization 5 gibi yapıyor. Civ 6'nın tamamen değişen görsel yapısına bir türlü alışamadıysanız Environment Skin: Sid Meier's Civilization V modunu bir deneyebilirsiniz. Mod, liderlerin ara sahneleri hariç oyunun bütün görselliğini Civ 5'e benzer olacak şekilde değiştiriyor.

2010 yılında piyasaya sürülen Civ 5, hâlâ Civilization 6'dan daha popüler bir oyun. Genel olarak beğenilen bir oyun olan Civ 6 ne yazık ki beklenen popülerliğe ulaşabilmiş değil. Geçtiğimiz Şubat ayında çıkış yapan Gathering Storm genişlemesi oyuncu sayısında gözle görülür bir artış sağlasa da bu durum sonradan eski haline geri döndü.



