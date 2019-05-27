Bu çocuk modelleri tüm dünyayı sarsmaya geliyor!

Herkesin güzellik anlayışı görecelidir: Bazıları Marilyn Monroe'ya hastadır bazıları da daha karakteristik bir yüze vücuda sahip olan Kate Moss'u beğenir. F akat söz konusu çocuklar olunca güzellik algısı ortak bir noktada buluşuyor çünkü çocukların hepsi çok güzel. Ama bazıları var ki modellik ajansları tarafından dikkat çekti, şimdiden moda sektöründe tanınır yüzler haline geldi. Yanakları, uzun kirpikleri ve geniş gözleri, en soğuk kalpleri bile eritebilir.

İşte ileride bir Bella-Gigi Hadid kardeşler kadar çok ses getirecek, şimdiden Instagram hesaplarında birer fenomen olan çocuk modelleri...

Graylee Mae, 3 yaşında, ABD

Violetta Antonova, 4 yaşında, Rusya

Arisha Lebedeva, 5 yaşında, Rusya

Jare Ijalana, 6 yaşında, Nijerya

Liza Tolmacheva, 6 yaşında, Rusya

Cooper Lunde, 6 yaşında, Güney Kore

Jordyn Reinle, 7 yaşında, ABD

Keeike, 7 yaşında, ABD

Ava Marie ve Leah Rose, 8 yaşında, ABD

Anna Pavaga, 9 yaşında, Rusya

Sofiya Razuvaeva, 12 yaşında, Rusya

Meika Woollard, 14 yaşında, Avustralya

Jade Weber, 14 yaşında, ABD

Lara ve Mara Bawar, 12 yaşında, Brezilya





