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Bu çocuk modelleri tüm dünyayı sarsmaya geliyor!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 27.05.2019 09:50 | Son Güncelleme

Günümüzde dünyayı sallayan birçok model var: Bella Hadid, Kendall Jenner, Gigi Hadid hatta büyük beden mankeni Ashley Graham... Bu isimlere aşinasınız gelin bir de gelecekte bu ünlü mankenler kadar tanınır hale gelecek olan şimdiden moda sektöründe ismi duyulan çocuk modelleri tanıyın.

Bu çocuk modelleri tüm dünyayı sarsmaya geliyor!

Herkesin güzellik anlayışı görecelidir: Bazıları Marilyn Monroe'ya hastadır bazıları da daha karakteristik bir yüze vücuda sahip olan Kate Moss'u beğenir. F akat söz konusu çocuklar olunca güzellik algısı ortak bir noktada buluşuyor çünkü çocukların hepsi çok güzel. Ama bazıları var ki modellik ajansları tarafından dikkat çekti, şimdiden moda sektöründe tanınır yüzler haline geldi. Yanakları, uzun kirpikleri ve geniş gözleri, en soğuk kalpleri bile eritebilir.

İşte ileride bir Bella-Gigi Hadid kardeşler kadar çok ses getirecek, şimdiden Instagram hesaplarında birer fenomen olan çocuk modelleri...

Graylee Mae, 3 yaşında, ABD

1

Violetta Antonova, 4 yaşında, Rusya

2

Arisha Lebedeva, 5 yaşında, Rusya

3

Jare Ijalana, 6 yaşında, Nijerya

4

Liza Tolmacheva, 6 yaşında, Rusya

5

Cooper Lunde, 6 yaşında, Güney Kore

6

Jordyn Reinle, 7 yaşında, ABD

7

Keeike, 7 yaşında, ABD

8

Ava Marie ve Leah Rose, 8 yaşında, ABD

9

Anna Pavaga, 9 yaşında, Rusya

10

Sofiya Razuvaeva, 12 yaşında, Rusya

11

Meika Woollard, 14 yaşında, Avustralya

12

Jade Weber, 14 yaşında, ABD

13

Lara ve Mara Bawar, 12 yaşında, Brezilya

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