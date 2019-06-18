Bu çocukların ağlama sebeplerine çok güleceksiniz!

Çocukların dünyaları ve kafa yapıları ciddi anlamda çok farklı. Bazen bir yetişkine yol gösterebilecek kadar akıllı olabilirlerken bazen de şımarıklıklarıyla sizleri çileden çıkarabilirler. Bu haberimizde de bazı anne babalar sosyal medya hesaplarından ağlayan çocuklarını paylaşarak böyle bir akım oluşturmuşlar. Burada ilginç olansa çocukların ağladıkları birbirinden komik sebepler...
Onu taşımak yerine yürümesini söyledim ve sonuç...
Babasını tuvaletteyken izleyemediği için ağlıyor
Karamelli elmasının içinde elma olduğunu fark etti
Futbol topunu yemesini engellediğim için ağlıyor
Her sabah diş fırçalamak zorunda olduğu için ağlıyor
Benzin istasyonundan aldığımız fişi düşürdü diye bu halde!
Dinozorunun ağzı, Lego-adamın kafasını yiyecek kadar büyük değil diye ağlıyor
Ona babanla ya da erkek kardeşinle evlenemezsin dedim
Dondurmalı keki soğuk diye ağlıyor
Kapı paspasını yalamasına izin vermedim
Ona Darth Vader'ın kötü bir adam olduğunu söyledim
5 tane at kuyruğu var ama o daha fazlasını istiyor
Pis yere kafasını koymamasını söyledim
Çorbasının evde yapıldığını öğrendi
Ördeğini bulamıyor!
Peyniri ikiye böldüm ve sonuç...
Biri keklerin hepsini yemiş! ( O, yedi)
Krakerini tamir edemiyorum!
Onu evcil hayvan olarak besleyemeyiz dedim!
Sandalyeyi iterken köpek onun yoluna yatmış!
Onun kullanılmış bezini çöpe atmak istedim
Fırından çıkan kekler soğuk değilmiş!
Kardeşiyle arabayı paylaşmak istemiyor
Pembe çoraplarla doldurduğu arabayı eve götüremeyeceğimizi söyledim
Erkek kardeşi kahvaltıda ona katıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum