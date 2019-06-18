Mynet Trend

Bu çocukların ağlama sebeplerine çok güleceksiniz!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 18.06.2019 14:54 | Son Güncelleme

Ebeveynler, çocuklarının ağladıkları hallerini paylaşıyor ve bir anda sosyal medyada viral oluyor. Burada komik olansa çocukların birbirinden ilginç ağlama sebepleri...

Bu çocukların ağlama sebeplerine çok güleceksiniz!

Çocukların dünyaları ve kafa yapıları ciddi anlamda çok farklı. Bazen bir yetişkine yol gösterebilecek kadar akıllı olabilirlerken bazen de şımarıklıklarıyla sizleri çileden çıkarabilirler. Bu haberimizde de bazı anne babalar sosyal medya hesaplarından ağlayan çocuklarını paylaşarak böyle bir akım oluşturmuşlar. Burada ilginç olansa çocukların ağladıkları birbirinden komik sebepler...

Onu taşımak yerine yürümesini söyledim ve sonuç...

funny-meme-picture-1560527164

Babasını tuvaletteyken izleyemediği için ağlıyor

funny-meme-picture-1560527244

Karamelli elmasının içinde elma olduğunu fark etti

funny-meme-picture-1560527355

Futbol topunu yemesini engellediğim için ağlıyor

funny-reasons-why-kids-cry-1-575019fb3e216__605

Her sabah diş fırçalamak zorunda olduğu için ağlıyor

funny-reasons-why-kids-cry-2-575019fd464b9__605

Benzin istasyonundan aldığımız fişi düşürdü diye bu halde!

funny-reasons-why-kids-cry-4-57501a00b03b2__605

Dinozorunun ağzı, Lego-adamın kafasını yiyecek kadar büyük değil diye ağlıyor

funny-reasons-why-kids-cry-6-57501a0545028__605

Ona babanla ya da erkek kardeşinle evlenemezsin dedim

funny-reasons-why-kids-cry-19-57501a223a7d3__605

Dondurmalı keki soğuk diye ağlıyor

funny-reasons-why-kids-cry-34-57501a479dd26__605

Kapı paspasını yalamasına izin vermedim

funny-reasons-why-kids-cry-55-57501a7c57e1e__605

Ona Darth Vader'ın kötü bir adam olduğunu söyledim

funny-reasons-why-kids-cry-56-57501a7e361e0__605

5 tane at kuyruğu var ama o daha fazlasını istiyor

182-5ae9a97d52364__700

Pis yere kafasını koymamasını söyledim

ANMRRx0

Çorbasının evde yapıldığını öğrendi

funny-reasons-why-kids-cry-61-57501a8a91b73__605

Ördeğini bulamıyor!

funny-reasons-why-kids-cry-82-57512c4e10cb9__605

Peyniri ikiye böldüm ve sonuç...

funny-reasons-why-kids-cry-83-57512ebc520eb__605

Biri keklerin hepsini yemiş! ( O, yedi)

funny-reasons-why-kids-cry-105-57503d903edc5__605

Krakerini tamir edemiyorum!

jqIz2X0

Onu evcil hayvan olarak besleyemeyiz dedim!

jx7KK2E

Sandalyeyi iterken köpek onun yoluna yatmış!

L1YYqwx

Onun kullanılmış bezini çöpe atmak istedim

oDdLzCF

Fırından çıkan kekler soğuk değilmiş!

SW3PZ4i

Kardeşiyle arabayı paylaşmak istemiyor

tBfreQr

Pembe çoraplarla doldurduğu arabayı eve götüremeyeceğimizi söyledim

wwGiGam

Erkek kardeşi kahvaltıda ona katıldı!

ZmExTXZ

PARTNER Annesi öldü, bakın o ne yaptı! Kıvrımlı model olay yarattı Annesi öldü, bakın o ne yaptı! Kıvrımlı model olay yarattı
Yağlara özgürlük! Kıvrımlarınızdan artık utanmayacaksınızYağlara özgürlük! Kıvrımlarınızdan artık utanmayacaksınız
Yılanın bu eylemine tanık olanlar gözlerine inanamıyor!Yılanın bu eylemine tanık olanlar gözlerine inanamıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocuklar çocukların eğlenceli halleri komik haberler Eğlence ilginç haberler komik çocuklar ağlamak

En Çok Okunan Trend Haberler

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Mersin'de korkunç olay! İki kişiyi öldürüp intihar etti

Mersin'de korkunç olay! İki kişiyi öldürüp intihar etti

Otostop yapan liseli kızları arabasına aldı, sonra...

Otostop yapan liseli kızları arabasına aldı, sonra...

Çok konuşulacak banyo sonrası paylaşım!

Çok konuşulacak banyo sonrası paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Artık çok fazla fast food yerseniz çarpılacaksınız!

Artık çok fazla fast food yerseniz çarpılacaksınız!

Yağlara özgürlük! Bu kadın moda algısını baştan yazıyor

Yağlara özgürlük! Kıvrımlarınızdan artık utanmayacaksınız

Yılanın bu tuhaf eylemine tanık olan bilim insanları bile gözlerine inanamıyor!

Yılanın bu eylemine tanık olanlar gözlerine inanamıyor!

Bu insanları hemen sosyal medya hesaplarınızdan çıkarın!

Bu insanları hemen sosyal medya hesaplarınızdan çıkarın!

Talihsiz kaza! Flaşlar patlayınca olanlar oldu

Talihsiz kaza! Flaşlar patlayınca olanlar oldu

Suyla çalışan sokaklar yağmur yağarken canlanıyor!

Suyla çalışan sokaklar yağmur yağarken canlanıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.