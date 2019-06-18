Bu çocukların ağlama sebeplerine çok güleceksiniz!

Çocukların dünyaları ve kafa yapıları ciddi anlamda çok farklı. Bazen bir yetişkine yol gösterebilecek kadar akıllı olabilirlerken bazen de şımarıklıklarıyla sizleri çileden çıkarabilirler. Bu haberimizde de bazı anne babalar sosyal medya hesaplarından ağlayan çocuklarını paylaşarak böyle bir akım oluşturmuşlar. Burada ilginç olansa çocukların ağladıkları birbirinden komik sebepler...

Onu taşımak yerine yürümesini söyledim ve sonuç...

Babasını tuvaletteyken izleyemediği için ağlıyor

Karamelli elmasının içinde elma olduğunu fark etti

Futbol topunu yemesini engellediğim için ağlıyor

Her sabah diş fırçalamak zorunda olduğu için ağlıyor

Benzin istasyonundan aldığımız fişi düşürdü diye bu halde!

Dinozorunun ağzı, Lego-adamın kafasını yiyecek kadar büyük değil diye ağlıyor

Ona babanla ya da erkek kardeşinle evlenemezsin dedim

Dondurmalı keki soğuk diye ağlıyor

Kapı paspasını yalamasına izin vermedim

Ona Darth Vader'ın kötü bir adam olduğunu söyledim

5 tane at kuyruğu var ama o daha fazlasını istiyor

Pis yere kafasını koymamasını söyledim

Çorbasının evde yapıldığını öğrendi

Ördeğini bulamıyor!

Peyniri ikiye böldüm ve sonuç...

Biri keklerin hepsini yemiş! ( O, yedi)

Krakerini tamir edemiyorum!

Onu evcil hayvan olarak besleyemeyiz dedim!

Sandalyeyi iterken köpek onun yoluna yatmış!

Onun kullanılmış bezini çöpe atmak istedim

Fırından çıkan kekler soğuk değilmiş!

Kardeşiyle arabayı paylaşmak istemiyor

Pembe çoraplarla doldurduğu arabayı eve götüremeyeceğimizi söyledim

Erkek kardeşi kahvaltıda ona katıldı!





