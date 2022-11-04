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Bu çorba şifa dağıtıyor: Balık çorbası tarifi! Balık çorbası nasıl yapılır?

04.11.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kışın hastalıklardan korunmak için yediğimiz ve içtiğimiz besinlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı çorbalar var ki adeta şifa dağıtıyor. Nefis balık çorbası bu sağlıklı çorbalar arasında bulunuyor. Evde balık çorbası nasıl yapılır? diye düşünüyorsanız bu balık çorbası tarifini deneyebilirsiniz.

Bu çorba şifa dağıtıyor: Balık çorbası tarifi! Balık çorbası nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 40dk
Kalori/Porsiyon 104kal

Balık çorbası en besleyici çorbalar arasında bulunuyor. Oldukça lezzetli olan bu çorba birçok kişinin favori çorbalarından. Evde balık çorbasının yapımının zor olduğu düşünülüyor. Ancak oldukça basit bir şekilde enfes çorbanızı hazır edebilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 adet orta boy levrek balığı
  • 6 su bardağı su
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet büyük boy havuç
  • 1/2 demet maydanoz
  • 1 adet defne yaprağı
  • 1 adet kereviz sapı
  • 1/2 çay kaşığı zerdeçal
  • 1/2 çay kaşığı kişniş tohumu
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tane karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 adet limon suyu
  • Terbiyesi için:
  • 1adet limon suyu
  • 1 adet yumurta sarısı

TARİF

  • Levrek balığını ayıklayıp, temizleyin.
  • Balığı tencereye aktarın. Soğuk suyu ekleyin.
  • Kereviz sapı, kabuğunu soyduğunuz havuç ve soğanı gelişi güzel doğrayın.
  • Doğranmış sebzeleri, maydanoz, tane karabiber, sarımsak, defne yaprağı, limon suyu, zerdeçal, kişniş tohumu ve tuz ile birlikte tencereye aktarın. Son olarak zeytinyağını ekleyin.
  • Kısacası lezzetli bir balık suyu elde etmek üzere; balığı tüm parçaları, kök sebzeler ve aromatik bitkiler ile özünü bırakana kadar orta ateşte kaynatın.
  • Haşlanan balığın etini bir servis tabağına çıkartın ve küçük parçalar halinde ditin. Lezzetini alan balık suyunu bir süzgeçten geçirin ve pürüzsüz bir hal elde edin.
  • Çorbaya rengini verecek olan küçük sebze parçalarının süzgeçten geçip, çorbaya karışmasına aldırmayın. Onlar olmasını istediğimiz lezzet sırları.
  • Balık suyunu tencereye alın. Terbiyesi için; yumurta sarısı ve limon suyunu hızlıca karıştırın. Sıcak durumda olan balık suyu ile azar azar karıştırıp, ılıştırarak çorba tenceresine aktarın.
  • Terbiyesi ile birlikte 10 dakika daha kısık ateşte kaynattığınız çorbayı, daha fazla bekletmeden sıcak olarak servis edin

AFİYET OLSUN!

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