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Bu da mı olacaktı? Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiler...

22.03.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Olimpiu Morutan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncunun eski kulübü FCSB'nin Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Morutan'ın parasını ödemediğini belirtirken, "Galatasaray'dan para beklemekten bıktım ve Türkleri UEFA'da dava ettim" açıklamasında bulundu.

Bu da mı olacaktı? Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiler...
Olimpiu Morutan

Olimpiu Morutan

ROM Romanya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da saha içinde olduğu gibi saha dışında da problemler yaşanmaya başladı. Performansında büyük bir düşüş yaşanan Morutan için taraftarları şaşırtan bir gelişme yaşandı...

ŞOKE EDEN HABER ROMANYA'DAN GELDİ

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Cimbom'a Romanya'dan şoke eden bir haber geldi. Romanya basınından 'Prosport'un' haberine göre; Galatasaray'ın sezon başında bonservisiyle birlikte büyük umutlarla kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan'ın transfer taksitlerini henüz ödemedi. Hal böyle olunca oyuncunun eski kulübü Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etti...

"UEFA'DA DAVA ETTİM!"

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Oyuncunun eski kulübü FCSB'nin Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Morutan'ın parasını ödemediğini belirtirken, "Galatasaray'dan para beklemekten bıktım, ve Türkleri UEFA'da dava ettim" açıklamasında bulundu. Öte yandan Morutan'ın FCSB öncesi forma giydiği Botoşani kulübü de Becali'nin bonservisten %9'luk payın hala kendilerine ödenmediği için tepki göstermiş ve dava açmıştı. Becali ise yaptığı açıklamada 'Galatasaray'dan para almadan nasıl ödeme yapabilirim?' ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Olimpiu Morutan
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