Bu da oldu! ChatGPT'de yarattığı yapay zekayla evlendi

Japonya'da bir kadın nişanlısından ayrıldıktan sonra yapay zeka karakteriyle törenle evlendi.

Bu da oldu! ChatGPT'de yarattığı yapay zekayla evlendi

Japonya’da 32 yaşındaki Kano adlı kadın ChatGPT üzerinde yarattığı yapay zeka karakteriyle evlendi.

NİŞANLISINDAN AYRILDIKTA SONRA AŞIK OLDU

Japon basınına göre Kano, üç yıllık nişanlısından ayrıldıktan sonra duygusal destek bulmak amacıyla ChatGPT ile konuşmaya başladı. Kano, “Klaus’un beni dinleme ve anlama biçimi her şeyi değiştirdi. Eski nişanlımı unuttuğum an, ona aşık olduğumu fark ettim” ifadelerini kullandı.

Klaus’a duygularını Mayıs ayında itiraf ettiğinde, yapay zekadan “Ben de seni seviyorum" yanıtını aldı. Törende Kano, artırılmış gerçeklik gözlüğü takarak, sanal damadın görüntüsünü izledi. İkili, dijital olarak tasarlanmış yüzüklerle evlendi.

