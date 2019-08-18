Bu da oldu! Çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı

Olay, Pazaryeri ilçesi Yeniceköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasında bulunan ceviz ağaçlarının kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesilerek çalındığını görün çiftçi Öznur Ünal, büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti.
Tarladaki araç izlerini takip eden Ünal, başka tarlalarda da ağaçların kesildiğini fark edip durumu hemen jandarmaya bildirdi. Şikayetçi olan çiftçi Ünal, suçluların bir an önce yakalanmasını istediğini söyledi. İlçe Jandarma Komutanlığı olay ile inceleme başlattı. (DHA)
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