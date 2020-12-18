Bu da oluyor: The Walking Dead evreninde geçen komedi dizisi geliyor

The Walking Dead, 10 yılı geride bırakan hikayesiyle günümüzde zombi dramalarını yeniden popüler hale getirmeyi başardı. Fear The Walking Dead ile başlayan spin-off dizilere şimdi The Walking Dead evreninde geçen komedi dizisi ekleniyor.

Fear The Walking Dead ve The Walking Dead World Beyond dizileri ile evrenini genişleten The Walking Dead'in yeni dizisi komedi türünde olacak. Genel olarak şu anda evrenin başındaki isim olan senarist Scott M. Gimple, The Walking Dead'in bir komedi dizisi üzerinde çalıştığını açıkladı.

THE WALKİNG DEAD EVRENİNE HANGİ DİZİLER GELİYOR?

Scott M. Gimple, yaratılan evren ile dalga geçilmeyeceğini sadece bu evrende de komik şeylerin olabileceğini söyledi. Ne yazık ki şu an için başka bir detay bilinmiyor ancak merak uyandırıcı olduğunu söylemekte fayda var.

Bildiğiniz gibi The Walking Dead, 11. sezonu ile final yapacak. Ardından da şu anda tarih belli olmasa da Daryl ve Carol'a odaklanan bir dizi ve her bölümde farklı karakterlere odaklanan bir antoloji dizisi başlayacak. Detaylar henüz belli değil.



