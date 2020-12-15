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Sona doğru yaklaşırken The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

15.12.2020 14:00 | Son Güncelleme:
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Sona doğru yaklaşırken The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

10 yılı geride bırakan The Walking Dead dizisi adım adım finale doğru ilerliyor. The Walking Dead yıldızları, dizinin sonunda hangi karakterin hayatta kalacağına dair tahmin yürüttü.

10 yıldır ekranlarda zombi salgınına karşı hayatta kalmaya çalışan insanların nefes kesen maceralarını anlatan The Walking Dead dizisi adım adım finale doğru ilerliyor. "The Walking Dead Tatil Özel" sanal buluşmasında bir araya gelen The Walking Dead dizisinin yıldız oyuncuları Lauren Cohan ve Emily Kinney, zombi serisinin sonunda kurtulmayı başarabilecek karakterleri tahmin etti.

THE WALKİNG DEAD’DE KİMLER HAYATTA KALACAK?

Comicbook.com'un haberine göre Beth Greene (Kinney) 4. sezonda Daryl Dixon'a (Norman Reedus) hayatta kalan son adam olacağını söylemişti. Kinney, canlandırdığı karakterin 5. sezonda vurulup öldürülmesinden yıllar sonra bu öngörüsüne sahip çıktı. The Walking Dead'in uzatılan 10. sezonuna Maggie Rhee rolüyle dönüş yapan Cohan, Michonne'un (Danai Gurira) dizinin sonunda geri dönmesini bekliyor.

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Kinney, "Bence, muhtemelen Norman veya Norman ve Melissa (McBride, Carol'u canlandıran oyuncu) olacak" dedi. Cohan, Kinney'in dizideki ablasını listeye dahil etmemesine şaşırmış gibi yapması üzerine, derhal sözlerini düzelten Kinney gülerek şunları söyledi:

Ah, Maggie! Tabii ki Maggie. Aklımdan ne geçiyordu bilmiyorum" dedi. "Eğer Emily Kinney olarak senaryonun sonunu ben yazıyor olsaydım, yeni dünyanın tümünün hükümdarı olması için kesinlikle Maggie'yi seçerdim. Zombileri yenerler, her şey son bulur, Maggie başkan olur.

Cohan, "Sonra Michonne'u getiren bir helikopter iniş yapar" diye ekledi.

Cohan Ekim'de, The Walking Dead'in sonuna dair hayalinin, Michonne'un ve bir CRM helikopteriyle ayrıldıktan yıllar sonra Rick Grimes'in (Andrew Lincoln) dönüşünü içerdiğini belirtmişti.

Cohan açıklamasında, "Çok farklı yönlere gidebilir, belki gerçekten sona erdiğini düşünmüyorumdur. Sonunu öngöremiyorum" demişti.

Sadece hayal olarak, Rick'in geri dönmesini çok isterim. Sonunun böyle olmasını çok isterdim. Rick'in bir helikopterle gelmesini, Michonne'un da onunla olmasını çok isterdim.

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